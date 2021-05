Senatorul PSD de Alba a solicitat autorităţilor relaxarea măsurilor în Alba Iulia

Senatorul PSD de Alba, Călin Gheorghe Matieş, solicită autorităţilor relaxarea măsurilor în Alba Iulia, oraş care, din 27 aprilie, are o incidenţă de sub 3 cazuri COVID la mia de locuitori, potrivit unui comunicat transmis, marţi, AGERPRES.

"Ce se întâmplă în cazul Municipiului Alba Iulia este dincolo de orice putere de înţelegere şi de acceptare. Din data de 27 aprilie, Alba Iulia se află la o incidenţă de sub 3 cazuri COVID la mia de locuitori, iar trendul este, evident, unul descrescător. (...). La Arad şi Cluj-Napoca restricţiile au fost ridicate la doar 24 de ore după scăderea incidenţei sub 3, iar la Bucureşti după 3 zile după scăderea sub acest prag", arată senatorul social-democrat de Alba.

Călin Gheorghe Matieş le solicită "ultimativ" prefectului Nicolae Albu şi primarului Gabriel Pleşa să dea "dovadă de maturitate" şi să relaxeze măsurile în Alba Iulia, scrie Agerpres.ro.

"Lăsaţi oamenii din HORECA să muncească, nu îi mai transformaţi în cerşetorii unor restricţii pe care ar fi trebuit să le luaţi de mai bine de o săptămână...", le mai transmite social-democratul prefectului de Alba şi primarului municipiului Alba Iulia.

Pe de altă parte, Grupul de comunicare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Alba a arătat marţi că noţiunea de incidenţă cumulată la 14 zile este definită, potrivit HG nr. 432/2021, astfel: "incidenţa cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi şi a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează , prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00".

Potrivit sursei citate, actul normativ prevede în mod "expres" acest termen de 14 zile pentru ca măsurile respective, odată adoptate, să şi producă efecte şi să atingă scopul pentru care au fost dispuse, schimbările ulterioare fiind generate de o nouă analiză a factorilor de risc întocmită de specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică la încheierea perioadei de 14 zile.

"Cu privire la unele informaţii apărute în spaţiul public referitoare la ridicarea măsurilor stabilite ca urmare a unor scăderi sub limita incidenţei de 3 cazuri/mia de locuitori mai devreme de expirarea celor 14 zile prevăzute în normele legale în vigoare, vă informăm că la nivelul Grupului de Suport Tehnic al CJSU Alba au fost luate în discuţie mai multe propuneri referitoare la modificarea prevederilor legale care reglementează acest aspect. În acest sens, am considerat oportun inclusiv solicitarea unor aspecte lămuritoare, încă de săptămâna trecută, atât din partea DSP Alba, cât şi din partea DSU, iar până în acest moment, nu am primit niciun răspuns", au arătat cei de la CJSU Alba.

În municipiul Alba Iulia, rata de incidenţă era marţi de 2,55 la mia de locuitori, cu 195 de cazuri active.