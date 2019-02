Sepsi Sfântu Gheorghe - Dinamo 0-1, în runda 23 din Liga I Betano. Nistor a marcat pentru oaspeți

Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața lui Sepsi, la Sfântu Gheorghe, prin golul marcat de Dan Nistor, și continuă să spere la un loc în playoff-ul Ligii I Betano.

Formația condusă de Mircea Rednic era obligată sâ învingă pentru a păstra șanse minime la accederea playoff-ului, iar Dinamo nu și-a dezamăgit suporterii care au făcut deplasarea la Sfântu Gheorghe. Cu același prim "11" aliniat ca în partida de săptămâna trecută, cu Poli Iași, scor 3-0, bucureștenii au practicat un joc solid și s-au impus la limită după golul căpitanului Dan Nistor.

În minutul 55, nigerianul Simon Zenke a fost faultat în careu de Igor Jovanovic, iar arbitrul Sebastian Colțescu a dictat penalty pentru Dinamo. Nistor a înscris de la punctul cu var, iar "câinii" au învins cu 1-0, nu înainte ca gazdele conduse de Eugen Neagoe să lovescă bara în două rânduri, prin Sato și Tandia. Jocul nu a fost lipsit de durităţi, Colţescu arătând zece cartonaşe galbene în total.

"Mă bucur că am reuşit a doua victorie în acest an, o victorie dificilă, grea. Cred că în prima repriză am dominat, doar la pasa lui Atmane înapoi au avut o ocazie. În a doua repriză au ieşit la pressing, mai sus, noi am pierdut duelul la moijlocul terenului. Au avut câteva situaţii de a marca, am avut şi noroc că adversarul nu a reuşit să înscrie. Avem şi probleme, pentru că, recunosc, şi eu i-am forţat pe fotbaliştii care abia au venit: Atmane, N'Diaye. Dar nu am ce face, am nevoie de ei", a declarat Rednic la conferința de presă de după meci.

Cu trei etape înaintea finalului sezonului regulat, Dinamo se clasează pe locul 10 în Liga 1, cu 28 de puncte, în timp ce Sepsi cade pe poziția a șasea, ultima care duce în play-off.