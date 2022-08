Serghei Șoigu: 'Vom avea o nouă Uniune Sovietică. Toată lumea va trăi în pace și armonie' - VIDEO

Un videoclip cu discursul ministrului rus al Apărării adresat liderilor militari şi politici ai Rusiei e în tendințe pe rețelele de socializare.

„La acea vreme, sunt absolut sigur, mai ales generația mea, eram absolut convinși că toate acestea erau temporare, iar țara noastră va fi din nou mare și puternică. Va fi din nou Uniunea Sovietică și nimeni nu va merge nicăieri. Toată lumea va trăi în pace și armonie”, a spus Serghei Șoigu.

Ucraina a declarat anterior că conflictul actual este o încercare de a relua țara, care a fost eliberată de sub conducerea Moscovei odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Și Vladimir Putin dă dovadă de nostalgie când vorbește despre URSS și despre destrămarea uniunii. Uniunea Sovietica a fost "Marea Rusie", iar destramarea URSS a reprezentat "cea mai mare catastrofa geopolitica a secolului trecut", a spunea Vladimir Putin în 2011. El l-a acuzat pe fostul lider rus Mihail Gorbaciov de faptul ca a renuntat la putere in 1991 chiar cu o zi inaintea datei la care era prevazuta semnarea, cu Belarus si Kazahstan, a acordului pentru constituirea unei noi Uniuni. Putin a vorbit despre momentul destramarii URSS in cadrul unei intalniri cu veterani si pensionari, afirmand ca "Oamenilor li s-a promis atunci ca vor trai ca la Paris sau Londra".

RU Defence Minister: “Things will be good again. We’ll have a new Soviet Union, big & strong. There’ll be peace again. No one will go away”.

