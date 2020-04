Delegatia UE la Londra - European Union in the UK va sustine maine, 16 aprilie 2020, ora 17.30 (ora UK) o sesiune live Q & A - Questions and Answers, in care avocati indepenenti pe probleme de imigrare vor raspunde intrebarilor legate de aplicatia pentru statutul de PRE-SETTLED/ SETTLED.

Romanii, ce reprezinta una dintre cele mai mari comunitati din Marea Britanie, se pot alatura discutiei, adresand intrebari si primind raspunsuri, in ceea ce priveste stututul in contextul UK Brexit.

Va puteti conecta si viziona sesiunea live sustinuta de Delegatia UE la Londra, prin contul de Facebook, accesand contul de socializare European Union in the UK.