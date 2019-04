Cel mai recent film cu supereroi, "Shazam!", s-a menţinut pe primul loc în box-office-ul nord-american în acest weekend fără premiere notabile, conform cifrelor provizorii date publicităţii duminică seara de compania de specialitate Exhibitor Relations, citate luni de AFP, potrivit Agerpres.

Producţia cinematografică din universul D.C. Comics spune povestea unui adolescent abandonat, plasat în grija unei familii adoptive care se transformă în supererou şi îşi explorează noile puteri. Filmul a obţinut încasări de 25,1 milioane de dolari de vineri până duminică.Recunoscut de critici pentru umorul său răcoritor, care vine în contrast cu producţiile clasice ale genului, dar şi pentru modestia sa, lungmetrajul a realizat venituri de 94,9 milioane de dolari în două săptămâni, un succes care i-a inspirat deja pe producătorii săi să înceapă lucrul la a doua parte.''Shazam!'' s-a distanţat cu uşurinţă de celelalte două filme importante lansate săptămâna trecută, în special comedia ''Little'', ce reia varianta clasică a schimbării suferite de personajul principal, în acest caz o femeie de afaceri care se trezeşte în corpul unei adolescente.Situat pe locul secund în box-office-ul nord-american, "Little" a vândut bilete în valoare de 15,5 milioane de dolari în Statele Unite şi Canada în acest weekend.Producţia devansează filmul ''Hellboy'', a treia parte a aventurilor colosului cu un braţ de piatră care vrea să salveze lumea şi să se lupte, printre altele, cu giganţii.Crucificat de critici, "Hellboy" a dezamăgit în primele trei zile de prezenţă în sălile de cinematograf, obţinând doar 12 milioane de dolari la box-office-ul nord-american.

Pe poziţia a patra în clasamentul încasărilor se află filmul horror ''Pet Sematary'', adaptare a unui roman de Stephen King, care a atins pragul de 10 milioane de dolari în weekend şi a obţinut în total 41,1 milioane în zece zile.



O altă dezamăgire, "Dumbo" de Tim Burton, continuă să cadă în box-office, obţinând în trei zile doar 9,2 milioane de dolari în Statele Unite şi Canada. Această reinterpretare a desenului animat lansat în 1941 a obţinut în total 89,9 milioane de dolari în trei săptămâni, mai puţin decât "Shazam!" în două săptămâni, departe de bugetul său, estimat de mai multe media americane la 170 milioane dolari. Filmul este salvat de succesul pe care îl are în străinătate, unde a înregistrat deja venituri de 177 milioane de dolari, potrivit Exhibitor Relations.



Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:



6 - ''Captain Marvel'': 8,6 milioane de dolari şi 386,5 milioane de dolari în şase săptămâni



7 - ''Us'': 6,9 milioane de dolari şi 163,5 milioane de dolari în patru săptămâni



8 - ''After'': după primul weekend a obţinut 6,2 milioane de dolari la box-office-ul nord-american



9 - ''Missing Link'': proaspăt lansat, filmul de animaţie al scenaristului ''Kubo and the Two Strings'', Chris Butler, bine primit de critici, a obţinut 5,8 milioane de dolari



10 - ''The Best of Enemies'': 2 milioane de dolari (8,1 în două săptămâni)