Siegfried Mureşan: Există pentru prima dată şansa ca PNL să câştige alegerile în judeţul Argeş

Vicepreşedintele Partidului Popular European, europarlamentarul Siegfried Mureşan, consideră că liberalii au pentru prima dată ocazia să se impună la alegerile locale în judeţul Argeş.

"Există acum pentru prima dată şansa ca Partidul Naţional Liberal să câştige alegerile în judeţul Argeş - preşedinţia Consiliului Judeţean, Primăria municipiului reşedinţă de judeţ şi majoritatea primăriilor de oraşe şi comune din judeţ. Şi nu vreau să mai irosim nicio zi pentru dezvoltarea judeţului Argeş", a declarat Mureşan vineri, la Piteşti, în cadrul unei conferinţe de presă, conform AGERPRES.În opinia sa, dezvoltarea comunităţilor va depinde de modul în care cei aleşi vor şti să utilizeze fondurile europene pe care România le are la dispoziţie."Fondurile europene sunt principala sursă de dezvoltare şi de investiţii pentru România. (...) În următorii ani, România are alocate mai multe fonduri europene decât am primit oricând de la aderarea noastră şi până azi: 80 de miliarde de euro pentru următorii şapte ani. Ca să aveţi un termen de comparaţie, de la 1 ianuarie 2007 şi până astăzi am reuşit să absorbim 59 de miliarde de euro, în 13 ani (...). Aceşti bani vor ajunge exact acolo unde există preşedinţi de consilii judeţene şi primari competenţi, harnici, care vor avea proiecte", a precizat Siegfried Mureşan.Europarlamentarul a susţinut o conferinţă de presă la sediul PNL Argeş din Piteşti şi a avut discuţii cu candidaţii liberali şi conducerea organizaţiei judeţene a partidului.