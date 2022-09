Silviu Mănăstire îi trimite pe fanii lui Putin în Siberia: 'Văd că s-a umplut Facebookul de putiniști și rusofili. Scăpați cu un drum de bocancul globalist'

Fostul jurnalist Silviu Mănăstire, în prezent secretar general adjunct al PNL, remarcă faptul că rețelele de socializare sunt un spațiu în care circulă numeroase opinii pro-ruse. Acesta îi sfătuiește pe fanii lui Putin să se mute definitiv în Siberia, pentru a scăpa de democrația occidentală pe care o denigrează.

„Văd ca s-a umplut Facebookul de putinisti și rusofili. Agresivi, mârlani, înjurături ca la usa cortului, tot meniul din fabricile de troli. Mulți cu înclinații auriste. Atacuri agresive la orice postare. Fără argumente, fără logica, valuri de ura și înjurături. Eu susțin pana in pânzele albe libertatea de exprimare pentru ca e o profesiune de credință in primul rand.

Dacă avem opinii diferite, dacă exista supărări diverse, chiar existențiale, dacă politicienii pot face mai multe și cateodata greșesc, toate astea se pot discuta, chiar aprins, vehement. Și, e chiar de dorit sa existe asemenea dezbateri contondente. Dar, asta presupune dialog, întrebări, răspunsuri, argumentație cât de cât logica.

Așadar, bai, băieți, pai dacă sunteți atât de îndrăgostiți de mama Rusie nu faceti voi un pustiu de bine și luați niște bilete cu destinația Moscova sau, de ce nu, Iacutia?Doar dus, așa!

Înțeleg, de asemenea, ca in Siberia sunt niște peisaje fantastice. Frumuseți naturale de excepție. Monumente ale naturii. Scăpați cu un drum de UE și de “jugul american”, de bocancul globalist. Va veți detensiona cu siguranța acolo. Lăsați-ne pe noi sa ne chinuim in aceasta democrație, într-adevăr, cu mari probleme, in Occidentul acesta putred aflat la apogeu. Ne faceti un bine, va faceti un bine!

PS: postez aici harta spre orientare, găsiți orașe frumoase cu aeroporturi sovietice primitoare, zbor plăcut”, scrie Mănăstire pe Facebook.