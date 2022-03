Simona Halep, cu lacrimi în ochi după retragerea australiencei Ashleigh Barty: 'Prietena mea, îmi va fi dor de tine în circuit. Erai diferită şi specială'

Simona Halep i-a urat, cu lacrimi în ochi, australiencei Ashleigh Barty succes în următoarea fază a vieţii ei după ce s-a retras din activitate.

"Ash, ce pot să spun, ştii că am lacrimi, nu? Prietena mea, îmi va fi dor de tine în circuit. Erai diferită şi specială şi am împărtăşit câteva momente uimitoare. Ce urmează pentru tine? Campioană de Grand Slam la golf?! Fii fericită şi bucură-te de viaţa ta la maximum”, a scris Halep.

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What's next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo@ashbarty pic.twitter.com/WbX7kXnJ1l