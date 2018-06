Simona Halep, la festivitatea de premiere: 'Anul trecut nu am putut vorbi, am câștigat la 40 de ani după Virginia Ruzici'

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Viriginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.

”Anul trecut nu am putut vorbi, pentru că am pierdut. Am vrut să câștig, anul trecut, aici, în Franța, după ce am pierdut. Sloane, sunt convinsă că vei juca multe finale și vei câștiga. Mulțumesc antrenorilor, românilor, francezilor pentru că m-ați încurajat în aceste două săptămâni. Am câștigat după 40 de ani, după Virginia Ruzici, la fel cum a făcut-o și ea în 1978.”, a spus Simona Halep la festivitatea de premiere.