Simona Halep, primele declarații după câștigarea turneului Roland Garros: 'Am simțit că nu mai pot respira în ultimul set'

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Viriginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open. Vom reveni.

”Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul, am simțit că nu mai pot respira în ultimul set. E minunat, nu pot să cred. Am visat la acest moment de când joc tenis, Parisul e orașul special pentru mine. Sloane e o jucătoare foarte bună. Am reușit să revin. Am găsit forța mentală.”, a spus Simona Halep, la finalul meciului, la Eurosport.

Ca fapt divers, microfonul la care Halep dădea declarații nu a mai funcționat și a fost nevoie de al doilea, care, la rândul său, nu a mers.

"I was dreaming of this moment since I was starting to play tennis. I’m really happy it’s happened in Roland-Garros in Paris - my special city."@Simona_Halep loves you, Paris.#RG18 pic.twitter.com/LHGTa6czLh