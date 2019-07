Simone Tempestini a câștigat Raliul Harghitei, o etapă din Campionatul Naţional de Raliuri Dunlop

Alexandru Piţigoi a avut parte de o revenire spectaculoasă în Campionatul Naţional de Raliuri Dunlop, reuşind să încheie pe locul 5 în Raliul Harghitei, acolo unde Simone Tempestini şi-a adjudecat o nouă victorie, informează MEDIAFAX.

La primul său raliu din 2019, după ce în iunie a reuşit o victorie la Categoria I din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă, Piţigoi a început excelent competiţia. Pe un Porsche 911 GT3, Piţigoi a profitat de cele trei probe speciale de viteză şi a încheiat pe locul secund la finalul primei zi, fiind devansat doar de campionul naţional en-titre. Sâmbătă, echipajul format din Piţigoi şi Lorand Bako, la prima colaborare, a mai pierdut din ritm deoarece au urmat proce mai înguste şi cu aderenţă mai scăzută decât cele de vineri, penalizând astfel performaţele maşinii cu propulsie pe puntea spate, în faţa maşinilor cu tracţiune integrală, cu care era în luptă directă. După cele 12 probe speciale, Piţigoi a încheiat pe 5, fiind devansat doar de Simone Tempestini, Bogdan Marişca, Dan Gîrtofan şi Sebastian Barbu, toţi la bordul unor modele R5. În schimb, a fost cel mai rapid la clasat maşinilor cu propulsie.

„Sunt extrem de încântat de parcursul nostru la Raliul Harghitei, o cursă la care am participat întotdeauna cu mare plăcere, dar pe care din păcate nu am reuşit să o termin la ultimele trei ediţii. Înainte de start, cunoscînd traseul şi concurenţa, mă gândeam că o clasare în primii 5 ar fi un obiectiv curajos şi sunt foarte mulţumit de faptul că am reuşit-o, mai ales că diferenţa faţă de un loc în primii 3 a fost foarte mică, sub 6 secunde”, a afirmat acesta la finalul competiţiei.

Anul trecut, pilotul bucureştean a fost nevoit să abandoneze în Harghita din cauza unor probleme tehnice într-un moment în care se afla pe locul 3 la clasamentul general. În schimb, la celelalte două raliuri la care a luat startul în 2018 a reuşit clasări excelente, un loc 4 în Raliul Sibiului şi un loc 5 în Transilvania Rally.