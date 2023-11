Simonis este sau nu președinte (interimar) al Camerei Deputaților?! Va hotărî instanța dacă Biroul Permanent al Camerei nu va da curs demersului meu.

Alfred - Robert SIMONIS

Presedinte interimar al Camerei Deputaţilor

Am formulat luni, 27 noiembrie, o plângere prealabilă pe care am trimis-o Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Nu spun că am înregistrat-o pentru că domnul Simonis și-a luat Camera pe persoană fizică și a refuzat să-mi trimită numărul de înregistrare. Deși legea îl obligă.

Am solicitat:

A. Anularea:

1. DECIZIEI nr. 9 din 15 iunie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531/15 iunie 2023, prin care ”domnul deputat ALFRED-ROBERT SIMONIS, vicepreședinte al Camerei Deputaţilor, asigură interimatul funcției de președinte al Camerei” Deputaţilor, începând cu data prezentei decizii.”

2. DECIZIEI nr. 15 din 4 septembrie 2023, privind asigurarea interimatului funcției de președinte al Camerei Deputaților de către domnul deputat ALFRED-ROBERT SIMONIS.

B.

Alegerea constituțională a președintelui Camerei Deputaților.





De ce am formulat cererea?!

Potrivit art. 64 alin. (2) din Constituție, președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. Astfel, aceștia sunt aleși pentru îndeplinirea unui mandat al cărui conținut îl constituie realizarea atribuțiilor prevăzute în sarcina lor de Constituție și Regulament. Constituția prevede expres la art. 66 alin. (3), art. 89 alin. (1), art. 98 alin. (1) și art. 146 lit. a), b), c) și e) atribuțiile președinților celor două Camere ale Parlamentului.Art. 34 din Regulamentul Camerei Deputaților stabilește atribuțiile președintelui Camerei prin care acesta asigură funcționarea Camerei pe întreaga durată a existenței acesteia, reprezintă Camera Deputaților în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice române și cu cetățenii și sesizează Curtea Constituțională, în condițiile prevăzute la art. 146 lit. a), b), c) și e) din Constituția României, republicată.Potrivit art. 34 din Regulamentul Camerei Deputaților:

Articolul 34 Președintele Camerei Deputaților are următoarele atribuții:

a) convoacă deputații în sesiuni ordinare sau extraordinare, conform prevederilor prezentului regulament;

b) conduce lucrările plenului Camerei Deputaților, asistat obligatoriu de 2 secretari, și asigură menținerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum și respectarea prevederilor prezentului regulament;

c) acordă cuvântul, moderează discuțiile, sintetizează problemele puse în dezbatere, stabilește ordinea votării, precizează semnificația votului și anunță rezultatul acestuia;

d) conduce lucrările ședințelor Biroului permanent;

e) sesizează Curtea Constituțională în condițiile prevăzute la art. 146 lit. a), b), c) și e) din Constituția României, republicată;

f) asigură trimiterea de îndată la Senat, spre dezbatere, a proiectelor de legi adoptate sau respinse de Camera Deputaților ori, după caz, Președintelui României, spre promulgare, a legilor votate, în termenele legale;

g) îndeplinește atribuțiile care îi revin în privința examinării parlamentare a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum și a altor documente din domeniul afacerilor europene, potrivit prezentului regulament;

h) efectuează deplasări în țară ca reprezentant al Camerei Deputaților în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice române și cu cetățenii;i) reprezintă Camera Deputaților în relațiile externe pe toată durata mandatului său;

j) prezintă rapoarte justificative, anual, în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaților asupra utilizării fondului Președintelui;

k) poate dispune secretarului general efectuarea de controale ale activității serviciilor Camerei Deputaților;

l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezentul regulament, precum și însărcinările date de plenul Camerei Deputaților.

Astfel, funcția de președinte al Camerei Deputaților are o importanță constituțională deosebită, dată de complexitatea și de rolul său de autoritate prevăzută în Constituție la titlul III.

Camerei Deputaților se alege pe durata mandatului Camerei, iar ceilalți membri ai birourilor permanente sunt aleși la începutul fiecărei sesiuni. Această distincție subliniază necesitatea asigurării permanenței funcției de președinte al Camerei. Acesta este ales de majoritatea deputaților prezenți [a se vedea art. 22 alin. (2) din Regulament], în timp ce alegerea vicepreședinților, a secretarilor și a chestorilor care compun Biroul permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, potrivit configurației politice a Camerei Deputaților și negocierii liderilor grupurilor parlamentare [a se vedea art. 24 alin. (1) din Regulament].Prin urmare, președintele Camerei Deputaților, având în vedere majoritatea necesară alegerii sale, reprezintă Camera, în ansamblul ei, atât în relațiile cu alte autorități, asigurând legătura cu puterea executivă, cât și pe plan extern, cu parlamentele altor state. Acestea sunt aspectele care fac distincția între instituția președintelui Camerei Deputaților și ceilalți membri ai acesteia.

Potrivit art. 35 alin. (1) și (2) din Regulament, președintele Camerei Deputaților poate încredința, delega atribuțiile sale unuia dintre vicepreședinți, fără ca textul să distingă între atribuțiile legate de asigurarea funcționării Camerei și cele rezervate de Constituție, în mod limitativ și expres, pentrupreședintele acesteia. Astfel, în situația în care președintele Camerei deleagă toate atribuțiile sale, inclusiv pe cele constituționale, practic, vicepreședintele înlocuitor dobândește competențe constituționale. Mai mult, vicepreședintele are inclusiv dreptul de a invalida deciziile președintelui Camerei ori de a acționa contrar dorinței acestuia. De aceea nu se poate admite delegarea tuturor atribuțiilor președintelui Camerei decât atunci când acesta asigură interimatul funcției de Președinte al României, însă chiar și în acest caz, desemnarea vicepreședintelui care să îndeplinească atribuțiile președintelui Camerei, inclusiv pe cele constituționale, ar trebui să se facă în temeiul unui vot acordat de plenul Camerei, iar nu pe baza deciziei subiective a președintelui acesteia. Pe de altă parte, rolul vicepreședinților este de a acorda sprijin în exercitarea atribuțiilor de către președintele Camerei, de a asigura continuitatea conducerii funcționale a Camerei, prin îndeplinirea unor sarcini nominalizate de către Biroul permanent.

De aceea, atribuțiile constituționale ale președintelui Camerei Deputaților nu pot fi exercitate decât intuitu personae, fără ca acesta să le poată încredința altei persoane, întrucât este ales prin votul majorității deputaților prezenți, iar nu prin negociere politică. O delegare a acestor atribuții ar trebui realizată doar cu acordul celor care l-au ales, respectiv cu acordul plenului Camerei Deputaților.