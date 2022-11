Singurul militar român din Garda Regală rămas în viaţă împlineşte 100 de ani: Veteranul Irod Moisă a primit Emblema de Onoare a Armatei Române / Foto

Ministerul Apărării anunţă, miercuri, că singurul militar român din Garda Regală rămas în viaţă, maior(ret) Irod Moisă, împlineşte un secol de viaţă. Veteranul de răyboi a primit Emblema de Onoare a Armatei Române.

”Singurul militar român din Garda Regală rămas în viaţă, maior(ret) Irod Moisă împlineşte azi, 30 noiembrie, un secol de viaţă. Militarii l-au vizitat săptămâna trecută în comuna Ghijasa de Sus, pentru a-l onora cu drag pe dumnealui şi istoria naţională pe care o reprezintă”, a transmis, miercuri, Ministerul Apărării, potrivit News.ro.

Sursa citată a prefcizat că veteranului i-a fost i-a fost înmânată Emblema de Onoare a Armatei Române, în cadrul unei festivităţi organizate în data de 22 noiembrie de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Filiala Sibiu, în parteneriat cu Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” şi Cabinetul Prefectului Sibiu, la domiciliul acestuia, în localitatea Ghijasa de Sus, judeţul Sibiu.

”Am jurat credinţă ţării mele şi Regelui Mihai, pe care am avut ocazia să-l văd de-aproape (...) După 23 august 1944 am primit ordin să plecăm. Am luat armele şi am plecat, escortându-l pe Rege către Târgu Jiu (...) Am fost lăsat la vatră în vara anuluin 1946, fiind ţinut în Garda Regală încă un an suplimentar”, povesteşte veteranul.

Distinsul veteran s-a născut în satul Ghijasa de Jos, comuna Alţîna, pe data de 30 noiembrie 1922, într-o familie cu 7 copii.

Încă de mic şi-a ajutat familia la treburile gospodăreşti, ajutând-o pe mama sa care rămăsese singură cu copiii, tatăl fiind plecat la muncă în străinătate.

De la o vârstă fragedă a fost luat premilitar, iar în perioada 1943 – 1945 a participat pe front cu Batalionul de Gardă Regală, având funcţia de puşcaş.