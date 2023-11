Situaţia de pe front pare să se împotmolească: Zelenski încearcă să ridice moralul compatrioților săi

Volodimir Zelenski le-a transmis compatrioţilor, joi seară, un mesaj de încurajare şi recunoştinţă, în condiţiile în care situaţia de pe front pare să se împotmolească într-o încleştare de lungă durată, iar forţele ucrainene par secătuite de rezervişti şi rămase fără mijloace militare care să le permită străpungerea liniilor fortificate ruseşti, scrie news.ro.

„Sunt mândru de toţi cei care luptă pentru Ucraina, distrugând ocupanţii, restabilind poziţiile noastre. Cine se află acum în tranşee. Cine se află acum în posturi de luptă. Cei care îi antrenează pe soldaţii noştri. Cei care produc arme, obuze şi echipamente pentru Ucraina. Cine îi învaţă pe copiii noştri. Cine ne tratează şi ne salvează după atacuri. Care asigură viaţa normală a oraşelor noastre. Cine ne dă lumină. Toţi cei care ne dau încredere - părinţii noştri, copiii noştri... Cine ne iubeşte. Cine se roagă pentru noi, pentru victoria noastră. Cine ne ajută din toate colţurile lumii. Cine a supravieţuit beciurilor şi ocupaţiei şi nu a cedat. Toţi cei care fac totul în fiecare zi pentru a elibera Ucraina şi ucrainenii din captivitatea rusă”, a transmis Volodimir Zelenski.

Războiul dintre Ucraina şi Rusia se îndreaptă spre o nouă etapă de lupte statice şi de uzură, o fază care ar putea permite Moscovei să îşi refacă puterea militară, a avertizat şeful armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, într-un articol publicat săptămâna aceasta în The Economist. El a spus că armata sa are nevoie de noi capacităţi militare cheie şi de inovaţie tehnologică pentru a ieşi din noua fază a războiului, aflat acum în cea de-a 21-a lună. Folosind un limbaj frust, el a descris riscul unor lupte prelungite, de uzură, şi a avertizat că "acest lucru va fi în beneficiul Rusiei, permiţându-i să-şi reconstruiască puterea militară, ameninţând în cele din urmă forţele armate ale Ucrainei şi statul însuşi".

Articolul său vine după aproape cinci luni de la o contraofensivă ucraineană majoră care nu a făcut niciun progres serios împotriva liniilor defensive ruseşti puternic fortificate şi în condiţiile în care se aşteaptă ca luptele să încetinească pe măsură ce vremea se înrăutăţeşte. Cum trupele ruseşti au trecut la ofensivă în unele părţi din estul ţării, Kievul se teme că Moscova intenţionează să declanşeze o nouă campanie de atacuri aeriene pentru a-i paraliza reţeaua electrică, la fel ca iarna trecută, aruncând milioane de oameni în întuneric şi frig.

Iar în condiţiile în care Ţările de Jos au anunţat că în două săptămâni ar putea trimite în România avioanele F-16 necesare pentru antrenarea piloţilor ucraineni, ministrul olandez al apărării a venit joi la Kiev. „Am discutat în detaliu despre sprijinul pentru apărare oferit de Olanda, care este vital. Acordurile noastre cu Mark, cu prim-ministrul Rutte, sunt puse în aplicare sută la sută. Sunt recunoscător întregii clase politice olandeze şi întregii societăţi pentru credinţa lor în Ucraina, pentru credinţa lor în poporul nostru”, a spus Zelenski.

Pe de altă parte, Ucraina aşteaptă zilele acestea raportul Comisiei Europene de evaluare a stadiului de îndeplinire a jaloanelor stabilite în momentul în care i s-a acordat, anul trecut, statutul de ţară candidată la UE. Kievul speră ca liderii UE să decidă, în decembrie, deschiderea negocierilor de aderare la UE.

„Am avut o discuţie cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel. Am discutat despre progresele noastre în vederea aderării la Uniunea Europeană şi decizia pe care o aşteptăm în acest an privind începerea negocierilor de aderare. Această decizie va fi un pas semnificativ, foarte simbolic, care reflectă cât de mult a realizat Ucraina. Am discutat, de asemenea, despre situaţia din Orientul Mijlociu - ameninţarea de escaladare, un scenariu tragic. Este important să protejăm cât mai multe vieţi posibil. L-am invitat pe Charles, domnule preşedinte, să viziteze Ucraina”, a anunţat Volodimir Zelenski.

Nu în ultimul rând, Zelenski a salutat noile sancţiuni impuse de Statele Unite unor entităţi ruseşti. „Sunt recunoscător Statelor Unite pentru o nouă şi foarte puternică decizie privind sancţiunile. Mai mult de 220 de entităţi ruseşti - şi nu numai ruseşti - care lucrează pentru agresiune sunt acum sub incidenţa sancţiunilor americane. De acest lucru este nevoie. Fiecare decizie de sancţionare trebuie să fie pe deplin eficientă, astfel încât Rusia să nu aibă nicio şansă de a ocoli sancţiunile. Puterea sancţiunilor este puterea păcii. Comunicăm în mod constant cu partenerii noştri pentru a atinge acest obiectiv”, a menţionat preşedintele.