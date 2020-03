Romanii sunt informați prin sms-uri

Guvernul Marii Britanii apeleaza si la mesajele text pentru a atentiona cetatenii cu privire la pericolul raspandirii noului Corona Virus, COVID - 19

In aceasta dupa-amiaza, locuitorii Marii Britanii au primit pe telefoanele mobile mesaje de alerta folosite de Guvernul condus de Boris Johnson. Alertele atentioneaza populatia cu privire la intrarea UK in stare totala de carantina, obligand oamenii sa stea acasa si oferind acestora actualizari pe website-ul gov.uk/coronavirus.

Va reamintim ca in data de 23 martie, Premierul UK, Boris Johnson, a anuntat public intrarea tarii in stare de carantina, anuntand noi decizii, respectiv: inchiderea tuturor magazinelor ce nu comercializeaza produsele din cosul obligatoriu lunar al unei familii, interzicerea intalnirii a mai mult de 2 persoane ce nu locuiesc in aceeasi casa. Cetatenii pot iesi din locuinte doar pentru anumite exceptii, si anume: pentru urgente medicale, cumpararea de produse alimentare sau farmaceutice.

Deciziile anuntate printr-o transmisie televizata de catre Primul Ministru al Marii Britanii, arata astfel incercarea disperata de a incetini raspandirea virusului COVID - 19, astfel cum au procedat si Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, Presedintele Frantei, Emmanuel Makron sau Klaus Johannis, Presedintele Romaniei.

Corespondenta de la Londra, Speranta Anghel