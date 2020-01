Sorin Grindeanu NU a semnat adeziunea la PSD: Anunț despre candidatura la șefia partidului

Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, a precizat, luni seara, la Realitatea PLUS, că nu a semnat adeziunea la PSD, așa cum i s-a cerut, duminică, la Timișoara, dar că o va face în viitorul apropiat. Fostul premier a evitat să spună dacă va candida la șefia partidului sau dacă va face parte din echipa vreunuia dintre candidații la funcția supremă în PSD.

”Nu am semnat adeziunea. O am la mine, dar nu e completată. Nu am încălcat legea, nu o să o încalc o secundă. Legea îmi dă posibilitatea ca în 3 luni să ies din incompatibilitate. Dacă aleg să candidez la șefia PSD, nu îmi permit să îmi bat joc și să rămân la ANCOM. Nu am discutat cu Marcel Ciolacu și Paul Stănescu despre o candidatură.

Îmi doresc să fac echipă cu Marcel Ciolacu pentru o formulă de conducere a PSD. În acest moment, azi, nu văd posibilă o candidatură împotriva lui Marcel Ciolacu. Cea mai importantă funcție pentru mine e cea de membru.”, a spus Sorin Grindeanu.

