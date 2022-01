Sorin Ovidiu Vîntu, despre George Simion: 'Nu are nimic în cap, nu are oameni. E un gargaragiu. Cei care puneți botul la așa ceva sunteți niște proști'

Afaceristul Sorin Ovidiu Vîntu îl ia la țintă pe George Simion, copreședintele AUR, despre care afirmă că nu are niciun program pentru a schimba ceva cu adevărat în România, ci doar de prevalează de un fals patriotism pentru a face scandal. SOV mai afirmă că românii care îl consideră pe Simion o alternativă reală sunt niște proști.

„O revoluție se pregătește ani de zile, știi exact ce ai de făcut, ce oameni ai de pus și unde îi ai de pus. Ori profiți de un eveniment, de o scânteie, un grup de nemulțumiți care s-au revoltat, ori organizezi tu o revoltă ca să faci o revoluție. Iar o revoluție înseamnă schimbare a unui sistem politic cu alt sistem politic.

Manifestările violente ale domnului Simion, cu grupa de descreierați care îl înconjoară nu sunt altceva decât acte de huliganism. Îl vezi pe Simion conducând o revoluție ca să schimbe acest sistem cu care? Ce are în cap? Ce programe economice are în cap? Ce programe de reformă administrativă are în cap? Nimic, zero! Nu are nimic în cap, nu are oameni. E un gargaragiu. Să te înfășori în tricolor și să te îmbraci în straie țărănești nu e act de patriotism. Este demagogie pură, făcută pentru tâmpiți. Cei care puneți botul la așa ceva sunteți niște proști.

Patriotism înseamnă să-ți iubești țara, să nu arunci pet-uri pe jos, să nu murdărești, pentru că atunci când iubești ceva nu murdărești. Patriotism înseamnă să ții cu românii tăi oriunde s-ar afla și în orice împrejurare. În scandalul dintre Șoșoacă și jurnalista din Italia, două mahalagioaice, puțin îmi pasă dacă Șoșoacă are sau nu dreptate, eu țin cu mahalagioaica mea, pentru că e româncă. Asta înseamnă patriotism, nu să mă înfășor cu drapelul României. Repet: aia este gargară. Violența fizică, intimidarea fizică la care recurge domnul Simion cu gașca de descreierați care îl înconjoară este un act huliganic. Nu are nicio legătură cu iubirea de țară”, afirmă Sorin Ovidiu Vîntu, într-o înregistrare video publicată pe Facebook.