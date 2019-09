Sorina Pintea anunță că Ministerul Sănătății va reda Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare statutul de maximă siguranță

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare din județul Dolj că vrea să redea acestei unități statutul de maximă siguranţă. Deocamdată mai este nevoie de lucrări, pentru care Ministerul va aloca săptămâna viitoare 2 milioane de lei, anunță MEDIAFAX.

"Spitalul de la Poiana Mare a fost spital de maximă siguranță, trebuie să văd exact de ce s-a desființat. (…) Am găsit aici niște lucruri care nu sunt rele: siguranța pacientului și siguranța personalului sunt două sintagme pe care cei de aici le-au urmărit mai mult decât în alte părți, iar asta pentru mine a fost o surpriză plăcută. Pe de altă parte, am avut o discuție cu managerul spitalului, prin care acesta cere fonduri pentru reparațiile la pavilioanele care sunt foste cazarme și au nevoie de reparații la acoperiș. Ministerul Sănătății va aloca începând de săptămâna viitoare două milioane de lei pentru refacerea acestor acoperișuri. De asemenea, există un pavilion care ar putea caza pacienți din zona de siguranță, care necesită reparații capitale. Am cerut un deviz", a declarat Sorina Pintea.

Ministrul Sănătății a mai anunțat că se va întoarce în luna noiembrie pentru o ședință regională.

Pintea a mai vorbit și despre personalul din această unitate: „Personalul este acoperit minimi spre mediu, dar dacă vom trece la maximă siguranță va trebui personal nou. (…) După ce am văzut aici, cred că lucrările vor dura un an de zile. Sunt puțin dezamăgită, am avut senzația că putem să ne mișcăm un pic mai repede. Sunt 32 de paturi care vor fi pregătite pentru măsuri de siguranță.