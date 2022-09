Soție de fotbalist: 'M-a înșelat cu jumătate dintre femeile din Europa'

Devenită o celebră actriță în Argentina, Micaela Vazquez, fosta soție a fotbalistului Fernando Gago (fost jucător la Real Madrid, Valencia și Roma), a făcut dezvăluiri despre relația lor, potrivit DigiSport.

”Cum e să fii soție de fotbalist?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată Micaelei Vazquez.

”E greu, din fericire pe vremea aceea nu exista Instagram, dar ce ar fi fost... Au fost infidelități, eram îndrăgostită nebunește de el. Ne-am despărțit pentru că m-a înșelat cu jumătate dintre femeile din Argentina și jumătate din Europa. Nu i-am purtat niciodată ranchiună. Am încercat mereu să-i găsesc scuze, să înțeleg ce e în capul unui băiat de 20 de ani care, dintr-un cartier umil din Argentina, ajunge cunoscut în toată lumea”, a declarat fosta soție a lui Fernando Gago, potrivit Marca.

Micaela Vazquez a transmis că părinții săi s-au opus atunci când le-a spus că se va muta cu soțul său în Spania, după transferul lui Gago de la Boca Juniors la Real Madrid, în 2007.

”Părinții mi-au spus să nu fac asta, dar am procedat cum am vrut. M-am dus să locuiesc la Madrid pentru el. Aveam 19 ani. Am fost fidelă până într-un moment de pauză a relației, când mi-am spus că trebuie să mă răzbun. A fost doar o răzbunare, am tras de un puști, nimic mai mult. Bine, poate a fost ceva mai mult”, a încheiat Micaela Vazquez.

Transferat de Real Madrid de la Boca Juniors pentru 20,5 milioane de euro, Fernando Gago a mai jucat de-a lungul carierei la AS Roma, Valencia și Velez Sarsfield. Acum este antrenorul lui Racing Club.