Soțul Monicăi Iacob-Ridzi câștigă un nou mandat de primar al Petroșaniului din partea PNL

Primarul municipiului Petroşani, liberalul Tiberiu Iacob-Ridzi, a câştigat un nou mandat, el menţionând că în următorii patru ani va finaliza proiectele începute şi va începe altele noi, potrivit unei postări făcute de acesta pe pagina sa de socializare.

"Vă mulţumesc tuturor pentru încredere şi pentru sprijin! Cu ajutorul dumneavoastră am câştigat! Duminică am demonstrat, împreună, că decenţa învinge, că o campanie electorală onestă, bazată pe realizări, pe proiecte de dezvoltare a municipiului Petroşani, pe investiţii, primează în faţa unei campanii agresive bazată pe minciuni, dezinformări şi lipsită de substanţă. Împreună am demonstrat că suntem puternici! Proiectele pentru dezvoltarea Petroşaniului vor continua. Cu susţinerea dvs. voi finaliza proiectele demarate şi vom implementa altele noi", a notat primarul Tiberiu Iacob-Ridzi pe pagina sa de Facebook.

Tiberiu Iacob-Ridzi este primar al municipiului Petroşani din 18 martie 2007, în perioada 2004-2007 el îndeplinind funcţia de viceprimar al localităţii.