Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea: 'Siguranţa pacientului, o prioritate pentru autorităţile locale şi sistemul medical orădean'

Siguranţa pacientului este o prioritate pentru autorităţile locale şi sistemul medical orădean, cu atât mai mult în condiţii de pandemie, când autorităţile locale împreună cu specialiştii din domeniul sanitar depun eforturi susţinute pentru a răspunde tuturor cerinţelor, a fost concluzia conferinţei de presă organizată vineri de reprezentanţii Spitalului Municipal şi ai Spitalului Clinic Judeţean.

Pentru a marca Ziua Mondială a Siguranţei Pacientului, 17 septembrie, clădirile Spitalului Municipal şi Maternitatea Oradea vor fi colorate în cursul serii, între orele 20 şi 22, cu lumină portocalie.

Directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, dr. Lucia Daina, a reamintit că tema stabilită de către OMS pentru 2021 este "Îngrijiri medicale sigure pentru mame şi nou-născuţi!".

"Avem datoria să asigurăm condiţii pacienţilor. Astfel, din 2012 desfăşurăm cursuri în cadrul Şcolii Mamei la Maternitatea din Oradea. Tot aici s-au realizat investiţii şi dotări, iar personalul a participat la cursuri de pregătire profesională. Maternitatea are cel mai ridicat nivel de competenţă pentru asistenţa mamei şi copilului (III), asigurând servicii medicale de specialitate. Unitatea medicală este certificată "Spital prieten al copilului" de către OMS şi UNICEF din 2009", a precizat dr. Lucia Daina.

Managerul Spitalului Municipal din Oradea, Laurenţiu Chiană a subliniat că pacienţii trebuie să fie încrezători că sunt pe mâini bune.

"Această zi aduce în atenţia întregii comunităţi că siguranţa trebuie să fie prioritară în toate spitalele din România. În spitalele orădene putem demonstra prin fapte, prin alocări bugetare, rezultatele noastre. Autorităţile locale, prin Primăria Oradea, au acordat o atenţie sporită sănătăţii pacienţilor. În primele trei valuri de luptă anti-COVID, spitalele orădene nu au transferat niciun pacient în alt judeţ, în schimb am primit pacienţi din alte judeţe. Acelaşi lucru s-a întâmplat, deja, în valul 4. Avem asigurate toate facilităţile pentru pacienţii noştri în continuare", a declarat Laurenţiu Chiană.

Potrivit acestuia, la Spitalul Municipal se pune un accent deosebit pe siguranţa pacientului, iar sistemele implementate în ultima perioadă vin atât în sprijinul bolnavilor cât şi al cadrelor medicale.

Astfel, aici, au fost amenajate două camere pentru pacienţii care necesită investigaţii CT sau RMN cu substanţă de contrast, astfel încât, dacă apare o problemă în timpul investigaţiei, un medic să poată interveni în cel mai scurt timp. Există sisteme de supraveghere şi, tot pentru siguranţa pacientului, a fost stabilit un cod de culori pentru personalul medical.

"Pe lângă acesta, am iniţiat un sistem de brăţări care se pun la mâna bolnavului pentru a fi identificat mai uşor. Totodată, prin acest sistem cadrele medicale monitorizează mult mai uşor pacientul şi riscurile ce pot interveni", a completat managerul, potrivit Agerpres.ro.

Desfăşurată sub sloganul "Să cunoaştem, să prevenim, să protejăm - pentru siguranţa îngrijirii sănătăţii mamei şi nou-născutului!", campania derulată în acest an de către OMS în România are ca scop informarea femeilor despre siguranţa îngrijirilor mamei şi nou-născutului şi promovarea de intervenţii preventive destinate reducerii riscurilor evitabile asociate sarcinii şi îngrijirii nou-născutului.