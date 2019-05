Standard Liege îl complimentează pe Răzvan Marin: 'A venit la noi ca un băiat şi a plecat ca un bărbat. Mulțumim'

Răzvan Marin (22 de ani) a evoluat pentru ultima oară în tricoul celor de la Standard Liege împotriva celor de la Genk, proaspăta campioană a Belgiei, scor 0-0. Clubul care l-a transferat pe mijlocaşul român de la Viitorul a avut un mesaj pentru acesta, înainte de transferul la Ajax, potrivit mediafax.

"A venit la noi ca un băiat şi a plecat ca un bărbat. Mulţumim, Răzvan", a fost mesajul publicat pe contul de Twitter al lui Standard Liege pentru mijlocaşul care a bifat 18 goluri şi 22 de pase în 104 partide pentru clubul belgian.

20% din suma de 12,5 milioane pe care Standard o va încasa în schimbul lui Marin va fi redirecţionată în conturile Viitorului, club care l-a vândut în Belgia pentru 2,4 milioane de euro. Astfel, profitul fostei campioane a României de pe urma mijlocaşului va ajunge la 4,8 milioane de euro.

"Nu îmi aparţine niciun procent din acest transfer, în această ultimă perioadă nu am vorbit despre Răzvan Marin cu cei de la Ajax. Am vorbit acum mai mulţi ani de zile, înainte să plece la Standard, aşa cum am mai vorbit şi despre alţi jucători români.

Răzvan trebuie să fie acelaşi jucător. În momentul în care Ajax plăteşte 13 milioane de euro pe tine înseamnă că le place stilul de joc pe care-l practici în momentul de faţă. Este un jucător care oferă echilibru, într-o formaţie cu jucători şi mai valoroşi cred că performanţa lui o să fie şi mai ridicată, şi mai apreciată", a spus George Ogăraru, pentru ProSport.