Statele Unite privesc cu ingrijoarare situaţia din Israel

"Suntem profund îngrijoraţi de evenimentele de astăzi din Israel, care subliniază încă o dată nevoia urgentă de compromis", a declarat, într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, Adrienne Watson.

"Valorile democratice au fost întotdeauna şi trebuie să rămână o caracteristică a relaţiilor dintre SUA şi Israel", a spus ea.

"Societăţile democratice sunt consolidate prin mecanisme de control, iar schimbările fundamentale ale unui sistem democratic ar trebui realizate cu cea mai largă posibil bază de sprijin popular", a continuat Watson.

"Continuăm să îndemnăm conducerea israeliană să găsească un compromis cât mai curând posibil. Credem că aceasta este cea mai bună cale de urmat pentru Israel şi toţi cetăţenii săi", a adăugat ea.

