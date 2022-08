Stefanos Tsitsipas, numărul 5 mondial, eliminat din primul tur la US Open

Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numărul 5 mondial, a fost eliminat din primul tur la US Open, fiind învins în patru seturi, 6-0, 6-1, 3-6, 7-5, de columbianul Daniel Galan (locul 94 ATP), într-o partidă disputată luni la Flushing Meadows.

Tsitsipas, care a părut jenat la braţul drept în debutul meciului, confirmă astfel că US Open este turneul de Mare Şlem la care a reuşit cel mai puţin: el nu a depăşit niciodată turul al treilea la New York, în timp ce la Roland Garros a disputat finala, la Australian Open a acces până în semifinale, în timp ce la Wimbledon a atins optimile de finală.Daniel Galan traversează cel mai bun moment al carierei sale, după ce a intrat luna aceasta în top 100 ATP. El a avansat pe tabloul principal la US Open trecând prin calificări, iar următorul său adversar va fi australianul Jordan Thompson (102 ATP), care a dispus la rândul său, cu 2-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-4, de italianul Lorenzo Sonego.Rusul Daniil Medvedev, numărul unu mondial şi deţinătorul trofeului la US Open, s-a calificat în schimb fără probleme în turul secund, după o victorie în trei seturi, 6-2, 6-4, 6-0, în faţa americanului Stefan Kozlov.Medvedev, care nu a putut participa în această vară la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, din cauza interdicţiei impuse de organizatori jucătorilor ruşi, după invazia din Ucraina, îl va înfrunta în turul următor pe francezul Rinderknech, cu speranţa că va deveni anul acest primul jucător care îi apără cu succes titlul la US Open, după elveţianul Roger Federer, care a reuşit să cucerească de cinci ori la rând trofeul la turneul newyorkez, între 2004 şi 2008.Şi campionul din 2020, austriacul Dominic Thiem, a părăsit turneul de Mare Şlem încă din primul tur, fiind învins de spaniolul Pablo Carreno Busta cu 7-5, 6-1, 5-7, 6-3.Rezultate - turul 1:Daniil Medvedev (Rusia/N.1) - Stefan Kozlov (SUA) 6-2, 6-4, 6-0Arthur Rinderknech (Franţa) - Quentin Halys (Franţa) 4-6, 7-6 (7/4), 6-3, 6-2Nuno Borges (Portugalia) - Ben Shelton (SUA) 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (7/5), 6-7 (8/10), 6-3Wu Yibing (China) - Nikoloz Basilaşvili (Georgia/N.31) 6-3, 6-4, 6-0Nick Kyrgios (Australia/N.23) - Thanasi Kokkinakis (Australia) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)Benjamin Bonzi (Franţa - Ugo Humbert (Franţa) 7-6 (7/1), 6-1, 5-7, 3-6, 6-2Alejandro Tabilo (Chile) - Kamil Majchrzak (Polonia) 6-1, 6-4, 6-7 (3/7), 6-1Jeffrey Wolf (SUA) - Roberto Bautista (Spania/N.16) 6-4, 6-4, 6-4Pablo Carreno (Spania/N.12) - Dominic Thiem (Austria) 7-5, 6-1, 5-7, 6-3Aleksandr Bublik (Kazahstan) - Hugo Gaston (Franţa) 6-4, 6-4, 6-4Christian Garin (Chile) - Jiri Lehecka (Cehia) 3-6, 7-6 (7/3), 7-5, 6-1Alex De Minaur (Australia/N.18) - Filip Krajinovic (Serbia) 7-5, 6-2, 6-3Karen Hacianov (Rusia/N.27) - Denis Kudla (SUA) 3-6, 6-1, 6-2, 6-2Thiago Monteiro (Brazilia) - Alex Molcan (Slovacia) 6-4, 4-6, 6-4, 6-1Jack Draper (Marea Britanie) - Emil Ruusuvuori (Finlanda) 6-4, 6-3, 6-3Felix Auger-Aliassime (Canada/N.6) - Alexander Ritschard (Elveţia) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3Daniel Galan (Columbia) - Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.4) 6-0, 6-1, 3-6, 7-5Jordan Thompson (Australia) - Lorenzo Sonego (Italia) 2-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-4Alejandro Davidovich (Spania) - Yoshihito Nishioka (Japonia) 6-3, 7-5, 6-3Marton Fucsovics (Ungaria) - Maxime Cressy (SUA/N.30) 6-7 (4/7), 7-5, 5-1 (abandon Cressy)Andy Murray (Scoţia) - Francisco Cerundolo (Argentina/N.24) 7-5, 6-3, 6-3Emilio Nava (SUA) - John Millman (Australia) 7-6 (9/7), 4-6, 7-6 (7/4), 1-6, 6-1Hugo Grenier (Franţa) - Tomas Etcheverry (Argentina) 4-6, 6-2, 6-3, 6-4Matteo Berrettini (Italia/N.13) - Nicolas Jarry (Chile) 6-2, 6-3, 6-3Brandon Holt (SUA) - Taylor Fritz (SUA/N.10) 6-7 (3/7), 7-6 (7/1), 6-3, 6-4Pedro Cachin (Argentina - Aljaz Bedene (Slovenia) 6-4, 6-3, 5-7, 1-6, 7-6 (10/6)Corentin Moutet (Franţa) - Stan Wawrinka (Elveţia) 6-4, 7-6 (9/7), 0-0 (abandon Wawrinka)Botic van de Zandschulp (Olanda/N.21) - Tomas Machac (Cehia) 3-6, 7-6 (7/3), 6-1, 3-6, 7-5Tommy Paul (SUA/N.29) - Bernabe Zapata (Spania) 4-6, 6-3, 2-6, 6-0, 7-5Sebastian Korda (SUA) - Facundo Bagnis (Argentina) 5-7, 7-6 (7/3), 7-5, 6-1Tim van Rijthoven (Olanda) - Zhang Zhizhen (China) 3-6, 6-7 (4/7), 7-6 (11/9), 6-1, 6-4Casper Ruud (Norvegia/N.5) - Kyle Edmund (Marea Britanie) 6-3, 7-5, 6-2