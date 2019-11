Studentă la doar 17 ani, 'pe podium' la Festivalul Internațional Mozart

O tânără de doar 17 ani, care învață pian de la 6 ani, a fost admisă la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde este studentă în primul an. Fata a câștigat recent locul 2 la concursul de interpretare al Festivalului Internațional Mozart, scrie Mediafax.

Ioana Voaideș este din Târgu-Mureș și a urmat clasele primare la Liceul de Artă din oraș, după care s-a mutat cu familia în SUA, unde a locuit doi ani.

„În SUA am urmat sistemul de învățământ homeschooling, adică acasă, iar când ne-am reîntors în România am continuat așa. Am făcut ultimii doi ani de liceu într-unul singur, iar în luna martie a acestui an am susținut Bacalaureatul după sistem american, la vârsta de 16 ani. În vară am dat concurs de admitere la Academia de Muzică Cluj-Napoca din șase piese pe care le-am interpretat la pian și probe teoretice, pentru care m-am pregătit încă din toamna trecută. Colegii mei de an au aflat, pe rând, să sunt cea mai tânără dintre ei, că sunt minoră, am acum 17 ani, dar m-am integrat, clasa mea este foarte deschisă”, a povestit tânăra.

Ioana studiază pianul de la vârsta de 6 ani, între 4 și 6-7 ore pe zi, având acasă un pian nou, despre care spune că a fost dragoste la prima vedere.

„Mama și-a dorit foarte mult să cânte la pian, dar a făcut, ca amator, 7 ani de chitară clasică, iar în loc să își cumpere o chitară mai bună mi-a cumpărat mie un pian. Și-a dat seama că am ureche muzicală și m-a întrebat ce instrument aș vrea să studiez, iar eu i-am spus pianul. Prima întâlnire cu un pian a fost când aveam 6 ani și am mers la o profesoară acasă, mi l-a deschis și am început să îl torturez, apăsând pe clape, după care am început să îl studiez. Am învățat notele, partiturile”, a subliniat studenta.

Aceasta nu are un compozitor preferat de muzică clasică, fiind, în prezent, în faza de descoperire a lui Wolfgang Amadeus Mozart.

„Anul trecut am cântat Brahms, fiecare compozitor are personalitatea lui în piese. Ca piese muzicale, visez foarte mult să studiez a lui Ravel, nu mă pot sătura de ea. Am mai studiat variațiuni de Chopin încă din clasa a VI-a”, a explicat Ioana Voaideș.

Tânăra nu își face, deocamdată, planuri pentru viitor, singura certitudine fiind că va face pian, instrument pe care vrea să îl studieze în profunzime și cu profesori din străinătate, prin intermediul programelor Erasmus.

Recent, Ioana Voaideș a obținut locul II la concursul de interpretare al Festivalului Internațional Mozart de la Cluj-Napoca, experiență pe care o consideră „incredibilă”.