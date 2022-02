Studentul care obținut decizia CCR referitoare la măști dezvăluie: Demersul său, în urma unei amenzi primite când era singur pe stradă

Adrian Cristian Secu, studentul care a învins guvernul la CCR, a vorbit marți seara, la Antena 3, despre motivele din spatele sesizării în urma căreia judecătorii au decis astăzi că instituirea obligativității purtării măștii de protecție în spațiul public a fost neconstituțională.

Întrebat de unde şi-a dat seama că ordonanţa Guvernului Orban era neconstituțională, Adrian Cristian Secu, student la drept, a răspuns:

„Ca să fiu sincer eu nu am fost un fanatic, conspiraționist, ci pur şi simplu am încercat şi eu să mă protejez în această perioadă şi să îi protejez pe cei din jur. Această sesizare sau analiză profundă asupra Ordonanței de Urgenţă s-a datorat unui poliţist obraznic care m-a amendat când eram singur pe stradă.

Eu în respectiva perioadă aveam asupra mea declarația pentru circulația pe timpul nopții pentru că m-am dus să îmi iau pastile. Deci am fost amendat că am fost să îmi iau pastile. Am avut un răgaz în care mi-am dat masca jos, aşa am simțit nevoia la momentul respectiv, mai ales că totul era închis, să îmi iau un răgaz să iau o gură de aer.

Mi s-a părut un pic deplasat că am fost oprit, mai ales ascultând şi declaraţiile specialiștilor de la OMS care au sugerat că masca ar trebui purtată în anumite condiţii", a spus Adrian Cristian Secu, student la drept, la Sinteza Zilei de la Antena 3.

Studentul nu este la prima victorie împotriva guvernului. În iulie 2021 acesta a repurtat o victorie uriașă în instanță, Curtea de Apel București constatând inexistența hotărârii numărul 36 din 2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care certifica pandemia COVID-19 și toate restricțiile și limitările de libertăți care au decurs din aceasta.