Casă distrusă de artficii în Los Angeles: Două persoane au murit în urma exploziei

Două persoane au murit în apropiere de Los Angeles în explozia unei mari cantităţi de focuri de artificii, care a distrus o casă şi a cauzat un incendiu, au anunţat salvatori, relatează AFP, potrivit News.ro.

O deflagraţie puternică a zguduit marţi oraşul Ontario, situat la aproximativ 60 de kilometri est de Los Angeles.

”O mare cantitate de focuri de artificii a luat foc şi a provocat un incendiu important”, a anunţat pe Twitter primăria, care a îndemnat populaţia să evite sectorul.

Şeful pompierilor din oraş, Ray Gayk, a anunţat într-o conferinţă de presă că era vorba despre dispozitive pirotehnice profesionale, ”de tipul celor pe care le vedem de obicei în spectacole de focuri de artificii”.

Televiziuni locale au transmis imagini aeriene cu o casă mare în flăcări, al cărei acoperiş a fost luat de suflul exploziei, ale cărei cauze nu au fost stabilite imediat.

Genişti şi poliţişti au intervenit la faţa locului, iar municipalitatea i-a îndemnat pe locuitorii din zonă la prudenţă, avertizând că ar fi putut să existe focuri de artificii neexplodate.

Someone’s firework stack went off in Ontario shook our whole neighborhood pic.twitter.com/LmUrtgl0oK