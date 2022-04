SUA și Ucraina au schimbat istoria la Billie Jean King Cup: Alison Riske şi Daiana Iastremska au jucat cel mai lung tie-break | Video

La meciul dintre SUA şi Ucraina, din Billie Jean King Cup, Alison Riske a câştigat împotriva Daianei Iastremska cel mai lung tie-break din istoria competiţiei la simplu: 18-16, adică 34 de puncte, în 30 minute.

34 de puncte, 30 de minute: Alison Riske şi Daiana Iastremska au jucat în primul set cel mai lung tie-break la simplu din istoria competiţiei, care se numea Fed Cup înainte de 2021.

Americanca a câştigat acest tie-break cu 18-16 înainte de a câştiga setul doi şi deci meciul (7-6 [16], 7-5).

În timp ce tiebreak-ul lor este cel mai lung jucat vreodată de două jucătoare în Cupa BJK, cel al unui meci de dublu a durat şi mai mult, potrivit Federaţiei Internaţionale de Tenis. Era în 2004, când competiţia se numea încă Fed Cup: indiencele Manisha Malhotra şi Sania Mirza au câştigat un tie-break cu 21-19 în detrimentul uzbecelor Vlada Ekshibarova şi Ivanna Israilova, în timpul unui meci de calificare pentru zona asiatică la Taşkent.

Federaţia Americană de Tenis a anunţat că o parte din veniturile din bilete vor fi donate unei asociaţii care ajută Ucraina, ţinta din 24 februarie a unei invazii militare ruse.

Nerves of steel ????@Riske4rewards ???????? takes the first set against Yastremska ???????? with a 7-6 (16) after 87 minutes!#BJKCup | @usta pic.twitter.com/t0iUzANX5c