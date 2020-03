Subiectele fierbinți ale săptămânii comentate de Cristoiu - Florin Cîțu, primul loc în topul politicienilor: 'Va fi o premieră unică'

Florin Cîțu ocupă primul loc în topul politicienilor realizat de Ion Cristoiu, pentru performanța unică de a fi premier desemnat fără ca noi să știm, iar Vlad Voiculescu, ultimul loc, deoarece am putea asista la sfârșitul carierei sale politice după dezvăluirile despre tatăl său și Securitatea.

Top 5 politicienii săptămânii

Locul 5- Vlad Voiculescu, fost candidat la Primăria Capitalei

“Locul cinci - Vlad Voiculescu pentru că și-a dorit mult, urieșește să fie candidat și să ajungă primar, până și filmul cu Colectiv a fost... a fost o întreagă mașinărie în slujba ambițiilor sale, punea la îndoială și alianța PLUS cu USR, prima lovitură a fost faptul că a fost preferat Nicușor Dan, o greșeală, după părerea mea, s-a pliat rapid și a zis că el vrea să fie viceprimar și acum a apărut acea dezvăluire despre tatăl său, eu în sine consider că nu are importanță, numai că în cazul domniei sale Vlad Voiculescu face parte dintre acei oameni care au făcut caz în cazul altora, adică în cazul altora care și ei erau fii de... Sigur, din toate punctele de vedere, e aberant, ce vină are fiul că tatăl a fost informator, putea să fie și Hitler tatăl, cum a fost și la Ceaușescu, adică ce treabă avea Zoe cu tatăl? Adică nu am auzit până acum… ce poți să faci să te întorci înapoi în burta mamei, adică te-ai născut, ăla e, dar oricum pentru electoratul lui educat în stilul ăsta, tefelist, radical, nu securist, ciuma roșie e terminarea carierei politice”, a susținut Ion Cristoiu, conform Mediafax.

Papa Francisc surprinde după ce Vaticanul a confirmat primul caz de coronavirus - ce decizie a luat în legătură cu rugăciunea duminicală

Locul 4- Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei

„Locul patru este Nicușor Dan care a fost, sigur, nu e candidatul dreptei, beneficiază de un sprijin, deocamdată, din partea PNL. E interesant că și în cazul lui încep dezvăluiri despre care sunt sigur că la origine sunt PNL-iștii, ca la un moment dat să îi spună, îmi pare rău s-a dezvăluit, adică nu exclud ca chiar să apară în diferite organe, cum a fost și la Vlad Voiculescu, că el nu știu ce a luat de nu știu unde...tocmai pentru a îi da domnului Ludovic Orban și PNL-ului argumente să nu îl mai sprijine. Eu întotdeauna când politicienii post-decembriști m-au întrebat cine mi-o coace spuneam „dușmanii”, „nu, prietenii, uitați-vă în jur”, cei mai mari dușmani sunt prietenii, adică dacă vrei să vezi cine a dat la presă din oamenii pe care știi un document despre tine, sunt cei care zâmbesc și spun „vai de mine, dar ce suferi”. Adică de regulă cele mai crunte războaie sunt cele între frați, nu între dușmani”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 3- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD

„Este domnul Marcel Ciolacu care încă suportă… deci are mai multe probleme, una este să obțină o dată Congresul ăla, deocamdată văd că l-a amânat... Păi nu, aia cu coronavirus era cu cântec, apoi a zis nu 14 că nu are sala, nu găsea sala, acum e 21, probabil că tot amână și pentru a obține un succes la CCR cu acea ordonanță de urgență, nu îmi dau seama dacă reușește să aibă o singură moțiune...Nu, a spus și el nu, nu are cum. Știu numai că e un asalt pe moțiunea lui, mai rău decât... ar trebui să aranjeze și el cu cineva să facă o moțiune, dar nu cred că poate să facă”, a declarat Ion Cristoiu.

APELUL autorităților după ce al 13-lea caz de coronavirus a fost confirmat în România

Locul 2 – Ludovic Orban, premier interimar, liderul PNL

„Pe locul doi este domnul Ludovic Orban care totuși i-a ieșit până acum, adică a reușit să rămână strălucitor în condițiile în care normal ar fi fost să ne uităm la Florin Cîțu. Păi acum de unde să știu că limitele lipsei de bărbăție ajung până acolo, încerc și eu să judec pe oameni, minim bărbați, adică de unde să îmi dau eu seama, când aude că sunt lingvist la televizor, fuge pentru că i-a zis șeful lui Ludovic Orban să nu cumva să ...”, a spus Ion Cristoiu.

Locul 1- Florin Cîțu, premier desemnat

„Este domnul Florin Cîțu, premier desemnat, va reuși performanța unică, probabil că o să pice, să fie premier desemnat fără ca noi să știm, va fi o premieră unică, dar după părerea mea nu va mai prinde un alt guvern după anticipate ca ministru pentru că... adică mai aveam până acum iluzii, avea cea mai mare șansă, nimeni nu spunea să îl înjure pe Orban, dar nu știu. Deci înțelegeți că nu acceptă nici interviuri? Și care e ministru, care înțeleg că vine din privat, adică faptul că el nu vrea și el vrea să ajungă să pice și noi nici să nu știm că a picat (...) Vrea să treacă atât de neobservat încât noi nici nu vom ști și probabil istoricii viitorului când vor vedea acolo că a fost domnul Cîțu desemnat, vor zice "dar când dracu"? Vor trebui să caute documente mai rău decât caut eu (...) uneori am și eu limite. Nu credeam că slugărnicia și lipsa de bărbăție poate să fie atât de nelimitată, este. Și cred că a doua zi după ce pică se îmbată de bucurie că a scăpat de... și nu îl mai suspectează domnul Ludovic Orban că vrea să îi ia locul”, a explicat jurnalistul.