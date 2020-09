Suma pentru achiziţionarea de laptopuri/tablete pentru uz şcolar, majorată la 150 milioane euro

Senatul a adoptat, marţi, în unanimitate (123 de voturi "pentru"), OUG 144/2020 cu amendamente, astfel că suma pentru achiziţionarea de laptopuri şi tablete pentru uz şcolar a fost majorată la 150 milioane euro, faţă de 100 de milioane cât este prevăzut în actul normativ al Guvernului, potrivit Agerpres.

Prin Ordonanţă sunt reglementate unele măsuri de sprijin decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operaţional Competitivitate şi a Programului Operaţional Infrastructura Mare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în cadrul procesului educaţional pentru elevi/studenţi şi pentru cadrele didactice în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-Cov2.Ordonanţa are ca scop crearea condiţiilor adecvate desfăşurării activităţilor didactice în contextul pandemiei prin achiziţionarea de echipamente dispozitive electronice mobile, în principal de tipul tabletelor pentru uz şcolar necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul online, precum şi achiziţionarea de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi containere mobile sanitare.În forma amendată de Senat, Ordonanţa a fost completată cu prevederea potrivit căreia se aprobă achiziţionarea de laptopuri şi nu doar de tablete, cum era prevăzut în forma Guvernului."Se aprobă achiziţionarea de tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet (...) necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul online în limita a 150 de milioane de euro (n.r. şi nu 100 de milioane de euro, forma Guvernului), din care contribuţia Uniunii Europene este de 131.250.000 (n.r. faţa de 87.500.000 de euro) iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro (faţă de 12.500.000 euro). (...) Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile de tip tabletă/laptopuri pentru uz şcolar se acordă unităţilor şcolare prin granturi din fonduri externe nerambursabile până la valoarea de 200 de euro/tabletă, respectiv 500 euro/laptop pentru uz şcolar. în valoarea de achiziţie a tabletelor laptopurilor pentru uz şcolar vor fi incluse şi cheltuielile cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni", se arată în forma Ordonanţei amendate de Senat.OUG 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS­Cov-2 va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.