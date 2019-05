Sumudică nu stă 'pe liber': Fostul tehnician al Al-Shabab este în nevocieri cu mai multe echipe din fotbalul arab

Marius Şumudică nu este dispus să stea foarte mult fără angajament. Vrea să se întoarcă repede şi se pare că a început deja negocierile pentru preluarea unei formaţii din fotbalul arab, potrivit mediafax.

Încă din momentul despărţirii de Al-Shabab, tehnicianul menţiona că are pe masă câteva oferte bune din punct de vedere financiar. Acum, se pare că a început demersurile cu conducerea echipei din zona respectivă, din precizările Telekom Sport. Şumudică ar avea ocazia să coordoneze întreaga perioadă de pregătire premergătoare unui nou sezon şi să încerce să facă lucruri importante, aşa cum a realizat la Al-Shabab.

”În 2-3 zile ajung acasă. Am nevoie de o vacanţă, după care există ceva oferte din zona Golfului. În 2-3 săptămâni voi semna cu o nouă echipă. Am avut un an extraordinar. Chiar ieri am fost desemnat al treilea antrenor al campionatului. A însemnat mult pentru mine. A fost o ceremonie extraordinară şi m-am simţit antrenor, m-am simţit respectat. Chiar atunci am avut această discuţie şi am pus punct colaborării”, spunea Şumudică la DigiSport, după demiterea de la Al-Shabab.

Al Shabab a ratat clasarea pe locul trei în campionatul din Arabia Saudită, care i-ar fi asigurat prezenţa în Liga Campionilor Asiei, după eşecul din ultima etapă, pe terenul lui Al Hilal, scor 3-2. Totuşi, aşteptările celor din jurul echipei au fost depăşite şi se părea că antrenorul român va avea parte de o surpriză la finalul sezonului. Iniţial, poziţia lui Şumudică şi a conducerii era un clară, că vor merge mai departe şi în sezonul următor, dar în cele din urmă a reziliat contractul.