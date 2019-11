Superbacteriile PROVOACĂ moartea a patru oameni pe oră în SUA! Medicii AVERTIZEAZĂ ca cetățenii să nu mai folosească antibiotice în exces

În Statele Unite ale Americii patru oameni mor în fiecare oră din cauza superbacteriilor. Avertismentul vine de la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.

Această instituție atrage atenția că infecțiile cu bacterii rezistente la antibiotice se răspândesc rapid și afectează de la an la an tot mai mulți oameni. Numai în Statele Unite, în fiecare an, 3 milioane de oameni cad victimele superbacteriilor, iar pentru 35.000 dintre aceștia astfel de infecții se dovedesc fatale.

Citește și: Premieră în România! O fetiță de 2 ani a primit o nouă șansă printr-o operație la inimă realizată pentru prima oară de medicii români

Asta, în timp ce în Europa, numărul morților ajunge la 33.000. Medicii spun că dezvoltarea rezistenței bacteriilor și virusurilor la antibiotice este cauzată de faptul că pacienții își prescriu singuri medicamente sau folosesc antibiotice în exces.