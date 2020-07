Suprafaţa declarată la plată a crescut cu 235.000 hectare faţă de anul trecut (Adrian Oros)

Suprafaţa declarată la plată anul acesta este de 9,879 milioane hectare, mai mare faţă de anul trecut cu 235.000 de hectare, în timp ce numărul exploataţiilor a scăzut cu 13.373, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

"S-a încheiat şi campania de depunere a cererilor unice de plată. Până în 15 iunie, practic, aceste cereri puteau fi depuse fără penalizări, şi am avut un număr de 826.964 de cereri, pentru o suprafaţă de 9,814 milioane hectare. În această perioadă, din 16 iunie şi până în 10 iulie, s-au mai înregistrat cereri cu penalizări, dar acestea sunt în număr de 3.194, iar suprafaţa declarată în plus este de 65.000 de hectare. Astăzi avem 830.898 de cereri, iar suprafaţa declarată la plată anul acesta este de 9,879 milioane hectare. Practic a crescut suprafaţa faţă de anul trecut cu 235.000 hectare, iar numărul de cereri, numărul exploataţiilor, a scăzut cu 13.373. Am spus şi în 16 iunie că fermele foarte mici, fermele de subzistenţă scad ca şi număr, dar creşte suprafaţa pentru fiecare exploataţie pentru care se depune declaraţia de plată la APIA", a subliniat ministrul Agriculturii.Perioada de depunere a cererilor unice de plată fără penalizări s-a desfăşurat în intervalul 2 martie - 15 iunie 2020, iar cea cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere, a fost în intervalul 16 iunie - 10 iulie 2020.Potrivit datelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), judeţele cu cele mai multe cereri înregistrate sunt: Suceava (45.800), Bihor (35.526), Dolj (35.013), Maramureş (33.878) şi Botoşani (31.988).Totodată, pe lista judeţelor cu cele mai mari suprafeţe solicitate la plată se află: Timiş (540.317,91 hectare), Constanţa (500.657,75 hectare), Teleorman (429.283,14 hectare), Dolj (424.522,65 hectare) şi Ialomiţa (378.820 hectare).Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.