SURPRIZĂ Ce partid susține Mircea Diaconu, după figura de la prezidențiale: 'E motivul principal pentru care îi susţin pe aceşti tineri'

Actorul Mircea Diaconu a precizat miercuri că nu va candida la alegerile parlamentare, dar va susţine lista Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR).

"Nu candidez acum la nimic, dar susţin cât pot de tare un grup de tineri pe care i-am remarcat cu câţiva ani în urmă făcând nişte marşuri absolut romantice între Chişinău şi Bucureşti. (...) Acum am ajuns într-un punct care se numeşte marele proiect al românilor. Cel mai mare proiect al românilor a fost proiectul Unirii. Au trecut sute de ani pentru asta. Din păcate, senzaţia mea este, cu durere o spun, că din sută în sută de ani trebuie să ne reunim ca să punem din nou pe masă acest proiect mare. Cu suferinţă spun că marea clasă politică, oricare ar fi ea, şi nu zic stânga - dreapta, pentru că e o varză doctrinară de nedescris, ci marea clasa politică pune pe masa publică proiecte mici, nimicuri", a afirmat Mircea Diaconu într-o conferinţă de presă, scrie agerpres.ro.

El a arătat că marele proiect al românilor trebuie pus din nou pe masă, "pentru că e nevoie să ne reunim noi între noi şi poate cândva şi cu cei din Moldova".

"Acesta este motivul principal pentru care îi susţin pe aceşti tineri, care au plecat cu ani în urmă într-un marş de la Chişinău spre Bucureşti şi sper ca marşul ăsta să continue cu o intrare în Parlament. (...) Nu candidez, pentru că aş vrea să mă ocup de subiecte şi nu de funcţii. Pentru mine, cele mai importante sunt subiectele. (...) Eu am 70 de ani şi de aceea nu candidez, dar la 70 de ani, daţi-mi voie să încerc măcar să predau ştafeta altora şi stau lângă ei şi garantez pentru ei că vor fi serioşi. Am făcut evenimente împreună la Bruxelles şi am foarte mare încredere în ei", a adăugat fostul europarlamentar, reamintind de proiectul său privind regenerarea pădurilor.

Un proiect propus de Diaconu şi "îmbrăţişat" de AUR se referă la depolitizarea societăţii.

"S-a ajuns că, nici pe vremea lui Ceauşescu, carnetul de partid nu era atât de important ca astăzi. Şi director la grădiniţă ca să fii trebuie să-ţi dea partidul "un ceva". Este ridicol, este jenant, penibil. (...) Mă doare adânc că România, ţara noastră, nu mai are niciun control asupra resurselor, ceea ce este nepermis. Deci, un alt treilea proiect este controlul asupra resurselor", a adăugat Diaconu.

Lista AUR la Bucureşti pentru Camera Deputaţilor şi Senat este deschisă de co-preşedinţii alianţei, George Simion şi Claudiu Târziu.

"Vom avea oameni valoroşi în toate judeţele, suntem singurul partid extraparlamentar care candidează în toată ţara. Este timpul să unim toate generaţiile, să ne dăm mâna pentru unirea românilor. Suntem sătui de vrajbă. (...) Venim în faţa românilor cu un proiect de ţară. (...) Ne asumăm cele trei puncte concrete pentru care pledează Mircea Diaconu - oprirea tăierii pădurilor, depolitizarea societăţii româneşti şi controlul pe resursele naturale ale României. (...) Lista pentru Senat este deschisă la Buzău de antrenorul de genii Florian Colceag", a declarat George Simion.

Claudiu Târziu a susţinut că "AUR nu vine la ciolan", ci "doreşte binele românilor şi să pună mâna le treabă".

"În afară de a aduce pe listă oameni de valoare, am reuşit să dăm conţinut dezideratului pe care îl anunţăm în numele partidului nostru, adică acela de a uni românii. Am reuşit să aducem laolaltă cea mai mare parte a forţelor patriotice, fie ele partinice sau civice cultural-identitare, care se manifestau într-un fel sau altul pe aceeaşi direcţie politică precum AUR. (...) N-o să mai fie 70 de partide partide patriotice şi creştine care să încerce să obţină un vot necesar pentru a depăşi pragul electoral în acelaşi timp pe liste diferite, ci vor fi la un loc. Acesta este un câştig şi n-a fost deloc uşor de obţinut", a spus Claudiu Târziu.

În finalul conferinţei de presă, care a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei, o delegaţie a AUR a depus la Biroul Electoral Central restul de semnături necesare până la 300.000, primele 128.000 de semnături fiind depuse zilele trecute, după cum a precizat George Simion.