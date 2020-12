SURSE - Planul zero discutat în BPN al PNL. Încotro vor dirija liberalii discuția de joi cu UDMR și USR PLUS

Liderii PNL au bătut în cuie, joi, într-o ședință organizată în sistem de videoconferință, strategia pe care o vor folosi la negocierile de joi pentru formarea Guvernului.

Surse din PNL au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO că liberalii au discutat în ședință că discuțiile nu vor întâmpina probleme serioase dinspre UDMR. PNL-iștii spun că UDMR recunoaște dreptul PNL de a da premierul și că UDMR nu va încerca să aibă drept de vot cu privire la persoanele pe care le vor propune liberalii în funcții. De asemenea, UDMR nu are pretenții la șefia Senatului. Astfel, liderii PNL au discutat că pe linia UDMR se va negocia strict pe ministere și pe prefecți în județele în care trăiesc cei mai mulți etnici maghiari, precum Harghita, Covasna, Mureș.

Problemele sunt așteptate de la USR-PLUS. Aici liberalii vor să le propună la nivel de principiu celor din USR „aplicarea sistemului D'Hondt de 'trageri', în care PNL cu 55% procent în coaliție are dreptul să aleagă primul pentru ce funcție optează. Liberalii au discutat că oricât de inflexibili ar fi USR PLUS, nu au cum să respingă dreptul PNL de a avea premierul.

Dacă USR PLUS vor face comentarii legate de Ludovic Orban, atunci PNL vor merge pe ideea că atunci își rezervă și PNL dreptul de a respinge oamenii pe care îi propune USR. Liberalii susțin că vor explica USR PLUS faptul că dacă se intră în această logică de a accepta/respinge persoanele propuse de celelalte partide din coaliție, pur și simplu nu se va putea realiza coaliția de guvernare.

Liberalii mai vin cu argumentul că nu s-a mai întâmplat ca în coalițiile de guvernare partidele să intervină în deciziile interne ale altor partide în sensul de a spus pe cine poate alt partid să pună și pe cine nu poate să pună pe o anumită funcție un partid. PNL va propune varianta ca după ce s-au negociat funcțiile, să revină strict partidelor atributul de a propune pe cine doresc pe acele funcții.