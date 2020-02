SURSE - PNL și PMP negociază cu parlamentarii ALDE un transfer consistent

Parlamentarii liberalii au negocieri avansate pentru afilierea la PNL cu 5-6 deputați și senatori ALDE, au declarat surse liberale pentru STIRIPESURSE.RO. Pe lângă negocierile purtate în Parlament, au fost discuții și la nivel mai înalt cu parlamentari ALDE, direct la Guvern, în unele „cazuri mai speciale”, au relatat sursele citate.

De asemenea, PMP se află în tratative cu 2-3 parlamentari ALDE în special pentru județe unde formațiunea fondată de Traian Băsescu nu are senatori și deputați, au declarat surse din PMP pentru STIRIPESURSE.RO.

PSD nu este prea interesat în acest moment să transfere parlamentari ALDE, au declarat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO, asa ca nu face eforturi sa racoleze senatori si deputati de la partidul lui Călin Popescu Tariceanu. Asta nu inseamna ca nu primeste parlamentari ALDE daca vor sa se înscrie in PSD, au precizat sursele social-democrate.

ALDE are 23 de parlamentari si nu mai are grupuri nici in Senat, nici in Camera Deputatilor. Liderul formațiunii, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat că ALDE nu va vota învestirea Guvernului Ludovic Orban II până când nu se pronunță CCR pe anumite sesizări.

PNL vrea să provoace alegeri parlamentare și pentru asta trebuie să dizolve Parlamentul. Nu se poate ajunge dacă nu sunt respinse două propuneri de guvern în Parlament, astfel că liberalii au nevoie de cât mai mulți parlamentari de partea lor.