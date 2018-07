Tainul lui Kelemen Hunor: un chibrit să reaprindă isteria naționalistă în Europa!

Pe oricine ar șpăgui condamnatul Dragnea, dacă îl ajută să scape de pușcărie. Chiar și UDMR-ul. Le-ar oferi grofilor corupți din Uniune toată Harghita și Covasna în deplină stăpânire, dar încă nu poate merge chiar așa de departe. În schimb, le dă ocazia să reaprindă fitilul naționalist nu doar în Transilvania, ci în întreaga Europă.

Da, mă refer la faptul că România a anunțat, oficial, prin ministrul Afacerilor Europene, pesedistul Victor Negrescu, că, atunci când va deține președinția UE, va repune pe ordinea de zi a Uniunii problema minorităților naționale. Publicația Politico, care apare on-line și este specializată în afaceri europene, a prezentat un document al acestui minister în care la capitolul ”Democrație, libertate și justiție socială”, printre propuneri se numără ”Protecția drepturilor persoanelor care aparțin minorităților naționale”, iar obiectivul asumat este ”Promovarea schimbului de bune practici în domeniu și stimularea protecției minorităților naționale la nivel european”.

Un asemenea obiectiv este o bombă cu ceas, o știe orice cetățean preocupat de problemele europene.

Uniunea Europeană abia a ieșit din criza legată de tentativa de secesiune a Cataloniei. Alte regiuni erau pregătite să facă un pas identic. Rusia lui Putin abia aștepta ca țările din vestul Europei să intre într-o astfel de criză, cu un uriaș potențial violent.

După ce a izbucnit scandalul în România, unde orice cetățean cu o minimă inteligență pricepea că guvernul Dragnea nu dorea decât să ofere UDMR-ului un chibrit cu care să reaprindă conflictele naționaliste, ministerul român de Externe a făcut un pas înapoi și a susținut că documentul nu reprezintă poziția oficială a statului român. Mint, nu am nici un dubiu.

Din iarna lui 2017 era evident - și am scris asta – că între PSD și UDMR există o alianță subterană și otrăvită. UDMR, o structură care nu reprezintă decât grofii corupți de etnie maghiară, susține regimul Dragnea în bătălia sa cu statul de drept. În schimb, Dragnea îi aduce pe grofi la masa sa bogată și-i lăsa să se înfrupte din banul public. Dar asta e doar o parte a înțelegerii: UDMR a ajutat PSD să stabilească o relație specială cu guvernul Orban de la Budapesta și, prin acesta, să aibă un canal de comunicare cu regimul Putin.

Ceea ce a propus acum ministrul pesedist Negrescu – relansarea, în primul semestru din 2019 a discuțiilor privind protecția minorităților naționale - nu are nici o legătură cu democrația, este pur și simplu un joc politic în triunghiul Dragnea-UDMR-Putin, care va spori instabilitatea din UE.

În acest uriaș scandal, cel care ar trebui să fie creierul și locomotiva politicii externe a României, numitul Klaus Iohannis, tace. Ca de obicei.

Puteți fi siguri că, sub privirea îngăduitoare a domnului Iohannis, la discuțiile din spatele ușilor închise, guvernul lui Dragnea va redeschide tema așa zisei protecții a minorităților. Domnul Iohannis va rămâne tăcut fiindcă speră ca, la alegerile prezidențiale din 2019, să obțină sprijinul UDMR. O naivitate uriașă, care s-a văzut și la Ludovic Orban, când a sperat să desprindă această structură de PSD și să o convingă să voteze moțiunea de cenzură.

UDMR este doar aripa de limbă maghiară a PSD.

Adică o grupare infracțională pusă pe jaf. UDMR trebuie desființată concomitent cu PSD-ul și ALDE. Am elibera comunitatea maghiară de sub un monopol politic, am scoate Harghita și Covasna din neofeudalismul grofilor secolului XXI și am relansa relația dintre românii și ungurii din Transilvania.

