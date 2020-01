Țara în care un director câștigă în doar trei zile salariul anual al unui muncitor

Directorii generali ai companiilor britanice incluse în indicele bursier FTSE 100 vor avea nevoie doar de trei zile pentru a câştiga salariul primit de un muncitor obişnuit în decursul acestui an, arată un studiu publicat luni, transmite Bloomberg potrivit Agerpres

Un CEO al unei companii din FTSE 100 va trebui să muncească până luni 6 ianuarie la ora 5 p.m., câteva ore mai mult decât anul trecut, pentru a ajunge la salariul de 29.000 de lire sterline pe care îl primeşte de-a lungul unui an un muncitor obişnuit care lucrează în regim full time, susţin autorii studiului, organizaţiile non-guvernamentale Chartered Institute of Personnel and Development şi High Pay Centre.Cele două ONG-uri au ajuns la aceste estimări plecând de la faptul că un director al unei companii din FTSE 100 a câştigat, în medie, 3,46 milioane de lire sterline (4,5 milioane dolari) în 2018, ceea ce înseamnă că are nevoie doar de 33 de ore de lucru pentru a câştiga salariul mediu pe un an al unui muncitor obişnuit.

Potrivit Bloomberg, acest studiu vine într-un moment în care marile firme listate la bursă în Marea Britanie trebuie să îşi crească transparenţa cu privire la modul în care sunt plătiţi angajaţii lor. Începând din acest an, companiile cu mai mult de 250 de angajaţi trebuie să dezvăluie raportul dintre cât câştigă directorul general şi un angajat obişnuit.



În replică, Guvernul de la Londra a menţionat cifrele avansate de Chartered Institute of Personnel and Development pentru a sublinia că recompensele acordate unui director general de top au scăzut cu aproape un sfert după 2012.



"Situaţia este în continuare îngrijorătoare, în special în cazurile în care directorii au fost recompensaţi în pofida faptului că şi-au dezamăgit angajaţii şi clienţii", a declarat ministrul economiei, Andrea Leadsom.