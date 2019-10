Târgul de Carte pentru copii BOOKerini, la Biblioteca Naţională a României

A doua ediţie a Târgului Internaţional de Carte pentru copii BOOKerini va avea loc între 17 şi 20 octombrie, la Biblioteca Naţională a României, potrivit news.ro.

Timp de patru zile, între orele 10.00 - 18.00, copiii sunt aşteptaţi să-şi întâlnească autorii preferaţi, să stea de vorbă şi să-i asculte citind, să deseneze la Peretele cu poveşti alături de ilustratorii îndrăgiţi, să citească şi să asculte poveşti în locurile special amenajate pentru ei, să participe la cele peste 50 de evenimente pregătite de organizatori pentru copii.

A doua ediţie a târgului internaţional de carte de copii BOOKerini îşi propune să continue promovarea literaturii pentru copii în rândul publicului şi să încurajeze producţia artistică autohtonă de carte pentru copii. Accentul se va pune şi la această ediţie pe calitatea programului - întâlniri între profesioniştii din domeniu, ateliere pentru copii realizate de autori şi ilustratori de carte pentru copii, conferinţe şi dezbateri pentru părinţi, profesori, schimburi de experienţă între editori, autori din România şi invitaţi din alte ţări (Franţa, Ungaria, Grecia şi Suedia).

50 de invitaţi din România şi trei din afara ţării şi peste 20 de edituri, prezente cu cele mai importante titluri de carte pentru copii, vin la Biblioteca Naţională a României să fie ghizii micilor cititori în minunata descoperire a Poveştii.

Citește și: Traian Băsescu aruncă bomba în cazul Caracal: Este și un distribuitor de fete în rețelele internaționale

Conceptul care va sta la baza celei de-a doua ediţii a târgului este călătoria, idee care susţine puterea pe care o are literatura pentru copii, aceea de a apropia, de a transforma, de a iniţia şi de a câştiga de fiecare dată câte ceva de pe urma unei poveşti. Organizatorii au pregătit călătorii imaginare, fantastice, de aventură, în timpuri îndepărtate, dar şi contemporane, cu accent pe componenta digitală (VR şi AR) şi pe cea senzorială (prin expoziţii dedicate copiilor), pe interactivitate şi pe dialog, atât între micii cititori, care-şi vor recomanda lecturi unii altora în cadrul cluburilor de lectură, cât şi între public şi profesionişti.

La Târgul BOOKerini participă editurile Arthur, Vlad şi Cartea cu Genius, Mini Grafic, Polirom Junior, Cartea Copiilor, Nemira, ALL, Frontiera, Univers Didactica, Publishing House, Nomina Signatura, Aramis, Sigma Educational, Curtea Veche, Publishing Books by Prior, Media Group, Cartemma, Creanga Fermecată, Librairie Kyralina, Books Express MORMI, Ludicus Games Ludotech, anacronic.ro, Big Books For Little Hands.

Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.