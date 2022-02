Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară, debutează joi în Pavilionul B2 al Centrului Expoziţional Romexpo, conform Agerpres.

La eveniment vor participa peste 85 de companii din industria turismului iar pachetele de vacanţă beneficiază de reduceri cu până la 50%, informează Romexpo.Gradul de internaţionalizare al târgului este de 46%, la #TTR2022 fiind prezente companii din 11 ţări: Bulgaria, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Moldova, Palestina, Maroc, România, Spania şi Ungaria."Consultanţii în turism aşteaptă vizitatorii atât cu oferte speciale pentru vacanţele de primăvară sau vară, cât şi cu recomandări pentru o călătorie în siguranţă. Pachetele turistice, all inclusive sau demi-pensiune, către destinaţii precum: Bulgaria, Croaţia, Dubai, Spania, Turcia, Grecia, Egipt, beneficiază de reduceri de până la 50% la #TTR2022", susţin reprezentanţii Romexpo.Reduceri consistente sunt şi pentru pachetele către destinaţii exotice. Vizitatorii îşi pot achiziţiona o vacanţă către Kenya, Mexic, Maldive, Republica Dominicană, Sri Lanka, Zanzibar sau Thailanda cu un discount de până la 30%, la hoteluri de 4 sau 5 stele.La Târgul de Turism al României se găsesc şi promoţii pentru un city-break în Europa. Cei interesaţi pot cumpăra bilete de avion şi cazare în Italia, Franţa, Austria, Germania, Olanda, Cehia, Belgia sau Ungaria cu o reducere de până la 20%.Mai mult decât atât, de la #TTR2022 nu lipsesc nici mega ofertele pentru sejururi în Delta Dunării, pe litoralul românesc sau în cele mai frumoase zone de munte din România.Promoţiile sunt valabile pentru vacanţele achiziţionate în cele 4 zile de târg, în limita locurilor disponibile, se menţionează în comunicatul Romexpo remis AGERPRES."Romexpo dă startul la vacanţă cu ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României. Evenimentul este organizat respectând legislaţia în vigoare şi recomandările autorităţilor în ceea ce priveşte conduita socială în prevenirea răspândirii virusului. Ne bucurăm că agenţiile şi tour-operatorii au răspuns pozitiv invitaţiei de a participa la eveniment, le mulţumim că s-au adaptat condiţiilor actuale şi că au pregătit discounturi semnificative pentru vacanţe în siguranţă. De asemenea, le suntem recunoscători şi celor care participă la târg pentru a promova cele mai frumoase locuri din România. Îi aşteptăm pe vizitatori să explorăm lumea la #TTR2022 şi sperăm să găsească vacanţa de vis la un super preţ", transmite Oana Netbai, PR Romexpo.Programul de vizitare este de joi, 24 februarie, până sâmbătă, 26 februarie, în intervalul 10:00-18:00, iar intrarea este liberă.Accesul la eveniment se face pe baza Certificatului Verde, dar este permis si celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, însă nu mai vechi de 72 de ore, sau al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore. Testele trebuie efectuate într-o unitate medicală autorizată. În plus, echipa GRAL Medical face testare antigen rapidă la punctul amenajat în Parcarea B.Romexpo, societate comercială cu capital privat, are ca acţionar majoritar Camera de Comerţ şi Industrie a României, unul dintre cele mai importante foruri de reprezentare a oamenilor de afaceri români.