Tăriceanu îi dă replica lui Băsescu, pe tema revocării şefei DNA: 'Nu cred că preşedintele va intra în grevă prezidenţială'

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, că după decizia luată de Curtea Constituţională cu privire la conflictul constituţional dintre ministrul Justiţiei şi preşedintele Iohannis, şefa DNA trebuia să demisioneze.

"Cel mai normal ar fi fost ca după această decizie, şefa DNA să demisioneze", a spus Călin Popescu Tăriceanu la România Tv, potrivit Mediafax.

Şeful Senatului a mai spus că nu crede în varianta în care preşedintele va trage de timp pentru că "nu are termen" să pună în aplicare decizia CCR, aşa cum a sugerat Băsescu.

"Bănuiesc că preşedintele va semna decretul de revocare. Am auzit tot felul de opinii legate de faptul că nu are termen. Nu cred că preşedintele va intra în grevă prezidenţială şi să refuze să semneze decretul de revocare (...) Constituţia statuează clar rolul preşedintelui României, vorbeşte ca garant a Constituţiei. Nu poate să ignore decizia CCR având în vedere rolul pe care îl are", a mai declarat Tăriceanu.

Curtea Constituțională arată, în comunicatul oficial privind decizia de existență a conflictului instituțional între președinte și ministrul Justiției, că șeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruța Kovesi.

"Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Președintelui României, prim-ministrului Guvernului României și Ministrului Justiției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curții Constituționale.

