Tăriceanu, mesaj subtil pentru PSD: Ce e mai important, orgoliul de partid sau a avea un președinte altfel?

Calin Popescu Tariceanu sustine ca pentru ca actualul sef al statului sa nu castige inca un mandat, Coalitia ar avea nevoie de un candidat comun, insa nu s-a luat o decizie in acest sens. Presedintele Senatului se intreaba retoric daca pentru PSD daca e mai important orgoliul de partid decat a avea un presedinte altfel.

"Mă gândesc serios la o candidatură. Nu am luat decizia. Când voi decice, atunci o voi anunța. Și noi și PSD vrem ca alegerile să fie, noi vrem, cum a fost în 2016, cum i s-a spus Guvernului Cioloș,' guvernul zero', ca la finele lui 2019 să îi spunem domnului Iohannis 'Auf Wiedersehen'. Ca sa facem asta, trebuie sa avem un candidat comun, dar vom vedea. (..) Nu a mai existat o situatie in care PSD sa nu aiba candidat. E o problema care nu poate fi neglijata, eu cred ca e de orgoliu. Ce e mai important, orgoliul de partid sau a avea un președinte altfel? ALDE ar putea sa sustina candidatul PSD?", a declarat Calin Popescu Tariceanu la Antena 3.

Presedintele Senatului a indus posibilitatea unui conflict de interese, avand in vedere ca presedintele in functie este si candidat la prezidentiale:

"Nu poti fi neutru si neangajat in campanii. Deci a se vedea ce se intampla la noi, presedinte si candidat de anul trecut".