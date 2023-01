Taxarea giganților străini scoate USR din sărite: Nicolae Ciucă e somat să spună urgent unde se duc banii

Fondul de solidaritate trebuie să fie transparent, adică odată la 30 de zile statul să spună câți bani a colectat, declară la RFI vicepreședintele Comisiei pentru Industrii din Camera Deputaților Cristina Prună (USR).

„Această taxă impusă de Guvern, deși se referă la un moment trecut, anul 2022, a fost luată pe regulile europene, iar recomandarea UE prevedea ca aceste companii în care 75% din venituri proveneau din extracția de petrol și gaze, din rafinare, să plătească un impozit de 60% pe profitul realizat ce depășește 20% din media profiturilor pe perioada 2018-2021, deci practic, companiile care au realizat venituri excepționale. Astea sunt regulile pe care Guvernul fără nici un pic de predictibilitate le-a dat la final de lună decembrie. Se aplică și în alte țări europene, dar acum indiferent de cine va plăti această taxă, până la urmă trebuie să vedem și ce efecte aduce, pentru că marea majoritate a țărilor UE nu au rezerve de gaze naturale, deci impun o taxă celor care doar vând aceste gaze naturale. Noi în România avem gaze, avem rezerve, iar interesul nostru ar trebui să fie să stimulăm producția de gaze naturale, pentru că până la urmă, unde se vor duce acești bani care vor fi strânși? Ni se spune frumos de către acest Guvern PSD-PNL că se vor duce într-un fond de solidaritate, iar apoi vor merge în niște investiții strategice. Am mai auzit placa aceasta și am mai văzut astfel de fonduri, însă nu am văzut niciodată investiții, mai degrabă am văzut cum acești bani se duc tot în cheltuielile curente ale statului”, afirmă Cristina Prună.

Deputata USR declară că „anul trecut, legislația a fost modificată și răsmodificată”.

„Există deja taxe care se aplică producătorilor de energie, există taxe inclusiv din anul 2013, care se aplică producătorilor de taxe naturale, deci există o taxare a producției de energie și de gaze naturale în România, care ar trebui să meargă atât către consumatorii vulnerabili, cât și către acele măsuri care au fost luate de Guvern anul trecut. Acum, ar trebui să știm și noi, efectiv, banii aceia, care sunt deja colectați la stat, dacă se duc către susținerea consumatorilor. Noi, USR, am depus un amendament și am avut o discuție serioasă în Comisia de Industrii, când s-a discutat legislația anul trecut, să existe o transparență a acestui fond de solidaritate, adică odată la 30 de zile, statul să ne spună câți bani a colectat în acest fond”, încheie Prună

OMV a anunțat că nu se califică pentru plata în România a taxei de solidaritate ce derivă din aplicarea unui regulament european.

Șeful ANAF a precizat că va putea spune în două săptămâni dacă OMV datorează sau nu contribuția respectivă.