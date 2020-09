Teatrul Țăndărică va relua spectacolele la sfârșitul lunii

Teatrul "Ţăndărică" va începe spectacolele în spaţiile din interior spre finalul lunii septembrie, "undeva în săptămâna 21-27 septembrie", a afirmat Călin Mocanu, managerul instituţiei.

"Vom începe spectacolele la interior undeva spre finalul lunii. Undeva în săptămâna 21-27 septembrie. Noi facem nişte repetiţii, încă jucăm afară, pe unde putem sau pe teatru, unde avem o sală în aer liber de 45 de locuri, sau jucăm unde are Teatrul 'Constantin Tănase' grădina (Grădina Herăstrău - n.r.), sau jucăm în proiectul ARCUB-ului - "Bucureştii lui Caragiale". Deci, noi jucăm afară, dar înăuntru în acea săptămână şi repetăm spectacole, reluări ca să putem să intrăm în pâine în ultima săptămână", a declarat Călin Mocanu pentru AGERPRES Managerul a spus că teatrul este pregătit din punct de vedere igienico-sanitar pentru începerea spectacolelor la interior, de la covoraşe igienice la intrare până la aparate speciale de dezinfectare pentru copii la toalete."Primul punct este să convingem spectatorii că sunt în siguranţă, că respectăm normele, că avem tunel de dezinfectare, pentru copii, la toalete, există aparate speciale de dezinfectare. De exemplu, acum când jucăm, pe teatru oamenii urcă patru etaje. La fiecare etaj avem aparat de dezinfectare la pedală, toată lumea are mască, sus îi aşteptăm şi se igienizează din nou, în teatru când intră există covoraş igienic pentru şters picioarele, care are o substanţă dezinfectantă în el, după aceea ştergi picioarele pentru un alt covoraş dezinfectant, iar când intri în tunel se dezinfectează şi restul", a precizat Călin Mocanu.Conducerea teatrului va avea grijă şi de modul în care spectatorii se vor aşeza în sala de spectacol."De dimineaţa până seara, noi calculăm săli, cum facem să aşezăm spectatorii. La teatrele dramatice, de exemplu, soţia nu stă lângă soţ, au un scaun liber între ei. Noi, dacă vin cu un copil sau doi copii minori, sub 12 ani, putem să-i ţinem apropiaţi, dar facem aşezarea pe locuri în sală şi în şah, respectiv că în faţă şi în spate nu ai pe nimeni. (...) Acum trebuie să-i conştientizăm de regulamente, de ce trebuie să facă ei, cum trebuie să se dezinfecteze, de cum se raportează la acest fel de regulă de criză. Noi, după ce terminăm regulamentul intern, ne pregătim să tipărim pe nişte cartonaşe, uşor de ţinut în mână, cu cele mai importante reguli care trebuie îndeplinite. (...) S-ar putea să facem şi live, cu un actor la vedere care citeşte regulamentul, numai că nu vrem nici să plictisim", a spus managerul.Călin Mocanu a mai precizat că actorii nu vor mai avea posibilitatea să interacţioneze cu copiii pe perioada spectacolului, înainte sau la final iar actorii care mânuiesc păpuşile şi nu au text de spus vor purta mască."Eu teatrul cu mască nu-l văd, nu pot să am o replică sub o mască, nu pot să înţeleg asta prea bine şi trebuie să cădem de acord, iar la noi, la păpuşari, lucrăm trei la o păpuşă. Solistul, cel care are şi vorbele păpuşii, acela nu va avea mască, dar restul vor avea mască de igienizare şi vălul acela închis la culoare care le ascunde faţa, ca să poată anima fără să atragă atenţia. (...) Ajutoarele, chiar dacă sunt la 40 de centimetri sau 30 de centimetri, vor fi foarte echipaţi", a mai spus Mocanu.Actorii de la Teatrul "Ţăndărică", a arătat el, au fost mereu dornici să joace iar echipa tehnică a lucrat mereu."N-am avut niciodată actori cărora să le fie frică să vină la teatru. Dimpotrivă, colegii mei sunt foarte dornici să joace. Maşiniştii, de exemplu, fac o sumedenie de lucruri pe care nu le-am făcut că nu am avut vreme. Schimbăm bucăţi de podele, reparăm, sudăm, reparăm la scenotehnică. Noi avem o scenă sus pe teatru. Când jucăm, punem tot ce este necesar pe scena aceea. După aceea, tot ce trebuie adăpostit desfacem. Deci, noi suntem foarte-foarte dornici să jucăm şi să ieşim la public", a menţionat managerul.În perioada următoare nu vor mai veni la teatru grupuri mari de copii."Mergem înainte. Sperăm să reechilibrăm, sperăm să aducem speranţa din nou, sperăm să revină echilibrul emoţional, sperăm să ajutăm un pic la refacerea mentală. Securitatea emoţională este primul lucru la care trebuie lucrat acum, prin orice formă - metaforică, piesă de teatru, povestire, storytelling, jocuri, interacţiune, orice ar reuşi să scoată copiii din zona pesimistă şi ar echilibra puţin securitatea emoţională", a conchis managerul Teatrului "Ţăndărică".