Tensiuni in Psd Diaspora, dupa publicarea listelor candidaților

Dorin Petcu: Italia, pe primul loc, este o persoana care nici macar adeziune nu cred ca are si statutar nu indeplineste conditiile!

Conform lui Dorin Petcu, deși senatorul Brăiloiu, președintele PSD Diaspora, susține că toți sunt mulțumiți de propunerilor lui, Viorel Otet, presedinte PSD Franta, exprima dezamagirea tuturor.

Iată intervenția lui Otet, conform sursei citate, în cadrul unei ședințe interne: „Dragi colegi si prieteni, nici nu stiu ce sa mai zic, sunt foarte surprins, ma tot uit pe Facebook cum colegii noștri parlamentari, unii dintre ei, se lauda singuri! De parca ei au inventat «scara in cer, pod peste mare si maduva in fier». M-am uitat la unul dintre colegi cum se lauda ca a luat-o pe urma lui Picasso, numai ca Picasso avea la picior 48 nu știu cum va merge el pe urmele lui. Mai dragi colegi voi ati luat-o rau in prosteala, ati cazut din capsuni?

Cum este posibil sa strangi 5.700 de semnături cum s-a lăudat Nicoleta si sa nu obții acelasi numar de votanti in online? Mai ales ca v-ati batut cu cărămida in piept, numai ca, cărămida era din burete, ati umblat cu minciuni de la început! Nicoleta atat de mult se lauda pe Facebook dar nu vad nici un program pentru românii din Diaspora. Este precum povestea cu Oglinda: «Oglinda oglinjoara cine este cea mai frumoasa din tara?» si oglinda raspunde: «Nicoleta Neagoie Istrate!». Cam asa arata postarile tale pe Facebook!

«Sfantul Emilian» a zis ca el este foarte apreciat in Italia si nu a fost in stare sa strânga voturi in online, atat de apreciat a fost el si atat de mult au inteles pocaitii ca sa il voteze pe el. Ce program ai tu pentru românii din Diaspora?

Asa sunteti voi,nu aveti un plan,nu aveti idei,cum vreti voi sa castigati daca pe voi nu va duce capul? Va rog sa va treziti,dar sa va treziți bine! Sa ne apucam de campanie asa cum trebuie! Sa creem un comandament! Trebuie sa avem un sef de campanie, trebuie sa va faceti afise, cele pe care l-ati avut pana acum, va mai lipește secera si ciocanul! Se vor face sectii de votare in Diaspora, va trebuii sa va puneti cate patru oameni la fiecare sectie de votare. Candidatii trebuie sa ia legatura cu Dana Varga, ca sa va ajute cu tiganii din Diaspora. Cine a fost desteptul ala care a mai creat grupul ala cu deputați si senatori, unde sa va întâlniți voi, marii deputati si senatori! Sper ca nu va uitati la ceea ce am scris eu acolo ca si curca-n crengi!”

Sursa: maiaproape.com