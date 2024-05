Thailanda: 61 de decese din cauza cÄƒldurii extreme de la Ã®nceputul acestui an

În Thailanda, 61 de persoane au murit de la începutul acestui an din cauza căldurii extreme care a afectat ţara asiatică timp de mai multe săptămâni, a anunţat vineri Ministerul thailandez al Sănătăţii, citat de AFP.

Timp de aproape o săptămână în luna aprilie, autorităţile din Bangkok au emis în fiecare zi avertizări de căldură extremă, în contextul în care "temperatura resimţită" a depăşit pragul de 52 grade Celsius.Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, 61 de persoane au murit din cauza insolaţiei în întreaga ţară de la începutul anului 2024. Prin comparaţie, doar 37 de oameni au murit în Thailanda din cauza insolaţiei pe parcursul întregului an 2023.Nord-estul Thailandei, constituit în principal din terenuri agricole, a înregistrat cel mai mare număr de decese, a precizat Ministerul Sănătăţii.Schimbările climatice induse de activităţile umane duc la canicule mai frecvente, mai îndelungate şi mai intense, avertizează cu regularitate oamenii de ştiinţă.În timp ce fenomenul El Nino contribuie la vremea excepţional de caldă din acest an, Asia se încălzeşte, de asemenea, mai repede decât media globală, potrivit Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), o agenţie din cadrul ONU.Apichart Vachiraphan, directorul serviciului pentru controlul bolilor din cadrul Ministerului Sănătăţii din Thailanda, le-a recomandat persoanelor cu boli preexistente să îşi limiteze deplasările şi activităţile în aer liber.În acest an, vremea caldă şi uscată a durat mai mult ca de obicei în Thailanda, unde sezonul ploilor a întârziat.Câteva furtuni au izbucnit în această săptămână în anumite regiuni ale ţării, făcând să scadă temperaturile, dar determinând autorităţile thailandeze să emită avertizări legate de inundaţii şi viituri.În aprilie, în regatul Thailandei a fost înregistrată temperatura de 44,2 grade Celsius în provincia Lampang din nordul ţării, o valoare foarte apropiată de recordul naţional de temperatură de 44,6 grade Celsius, înregistrat anul trecut.