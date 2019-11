Trupa The Beatles domină topul dedicat de Billboard celor mai mari artiști din toate timpurile, la aniversarea celor 125 de ani de existență ai publicației muzicale, anunță Smart Radio care păstrează un loc special pentru muzica britanicilor în playlistul zilei, potrivit Mediafax.

Primele două locuri ale clasamentului pentru care Billboard a reținut 125 de artiști sunt ocupate de două trupe britanice: The Beatles și The Rolling Stones.

Topul a fost realizat pe baza prestației pieselor lansate de artiști în clasamentele Billboard Hot 100 pentru piese muzicale și Billboard 200 pentru albume.

Pe locul trei este Elton John care deține astfel titlul pentru cel mai mare artist solo. Mariah Carey, pe locul 4, a devansat-o pe Madonna, care s-a clasat pe 5.

Primele zece locuri îi mai includ pe Barbra Streisand (6), Michael Jackson (doar pe 7), Taylor Swift (8), Stevie Wonder (9) și Chicago (10).

The Beatles a avut nu mai puțin de 20 de piese care au ajuns pe primul loc al topului 100, cel mai aproape de ei fiind Mariah Carey, cu 18 melodii. Și numărul de albume ale trupei care au ajuns în vârful Billboard 200 este impresionant, 19. Mai ales că următorul artist ca număr de albume ce au dominat clasamentul Billboard este Jay-Z, cu numai 14.

Cele 19 albume au adunat 132 de săptămâni petrecute pe primul loc, mult peste orice altă concurență. Doar muzicianul country Garth Brooks se mai apropie de ei, și nu a depășit un total de 52 de săptămâni în care piesele sale au fost pe primul loc. Beatles mai deține o performanță unică în istoria publicației americane. Pe 4 aprilie, 1964, toate cele cinci locuri din fruntea Hot 100 erau ocupate de piese lansate de ei.

În același an, The Beatles a fost și prima trupă din istoria clasamentului care și-a înlocuit pe primul loc propria piesă, după ce "She Loves You" a devansat "I Want to Hold Your Hand". Au repetat performanța și atunci când "Can't Buy Me Love" a întrecut "She Loves You". În total, trupa a avut șase piese pe primul loc într-un singur an, un record pe care nu l-a mai atins nimeni.

The Rolling Stones și-au asigurat locul doi cu nouă albume clasate pe primul loc în Billboard 200 și opt piese în fruntea clasamentului Hot 100. Trupa a numărat 37 de albume care au ajuns ocupat una din primele zece poziții ale Billboard 200, cel mai mare număr de la debutul trupei, în 1964.

Clasamentul arată ca o mică istorie a industriei muzicale incluzând artiști ca Whitney Houston, Paul McCartney, Elvis Presley, Janet Jackson, Rod Stewart, Drake, Prince, Rihanna, Billy Joel, Garth Brooks, Herb Alpert, Eminem, Usher, Bruce Springsteen, Neil Diamond, The Supremes, Eagles, Bee Gees, The Beach Boys, Fleetwood Mac, Santana, The Temptations, Celine Dion, Aretha Franklin, Daryl Hall & John Oates, Adele, Beyoncé, Eric Clapton, Lionel Richie, Led Zeppelin, Bruno Mars, John Denver, Maroon 5, Olivia Newton-John, Bon Jovi, Phil Collins, Diana Ross, Bob Dylan, John Mellencamp, JAY-Z, Donna Summer, Nickelback, BoyZ II Men, Carpenters, Justin Bieber, Lady Gaga, Foreigner, Britney Spears, Pink, Alicia Keys, Katy Perry, Miley Cyrus, The Jacksons, Earth, Wind & Fire, Marvin Gaye, U2, Linda Ronstadt, Van Halen, Bob Seger, Aerosmith, The Black Eyed Peas, Nelly, Carole King, Justin Timberlake, The Monkees, Kenny Rogers, Heart, Tim McGraw, Barry Manilow, R. Kelly, Journey, Simon & Garfunkel, Michael Bolton, Ed Sheeran, Kelly Clarkson, Pink Floyd, Queen, Mary J. Blige, Kanye West, Three Dog Night, Commodores, Paula Abdul, Bryan Adams, Chris Brown, Guns N’ Roses, Dep Leppard, Huey Lewis & The News, Linkin Park, James Taylor, Creedence Clearwater Revival, Tom Petty And The Heartbreakers, Paul Simon, Backstreet Boys, Lil Wayne, Carrie Underwood, Andy Williams, Styx, George Michael, Cher, TLC, Shania Twain, The Doobie Brothers, The 4 Seasons, Peter, Paul & Mary, Kenny Chesney, Destiny’s Child, 50 Cent, Ray Charles, Genesis, The Police, Rascal Flatts, Ludacris, Gloria Estefan, George Harrison și Alan Jackson.