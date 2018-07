The Prodigy lansează un nou album, după o pauză de trei ani, cu titlul 'No Tourists'

Trupa britanică The Prodigy lansează un nou album, al şaptelea de studio, după o pauză de trei ani, pe 2 noiembrie, cu titlul "No Tourists", potrivit femalefirst.co.uk. potrivit Mediafax.

Aceasta este o continuare a albumului "The Day is My Enemy", lansat în 2015.

Primul single de pe noul album al trupei formate din Liam Howlett, Keith Flint şi Maxim se numeşte "Need Some1" şi a fost lansat deja, beneficiind şi de un videoclip care a fost filmat în Manila, Filipine.

În 2015, după lansarea celui de-al şaselea album de studio, "The Day is My Enemy", în ciuda succesului pe care încă îl înregistrează, după peste 25 de ani de carieră, cei trei britanici luau în calcul pentru prima dată varianta retragerii.

Membrii formaţiei The Prodigy au declarat la momentul respectiv că nu mai vor să lanseze albume de studio, procesul în sine durând prea mult timp, şi că ar prefera să le înlocuiască cu EP-uri.

Citește și: Rod Stewart lansează un nou album de studio, intitulat 'Blood Red Roses'

The Prodigy a fost înfiinţată în 1990, iar primul album, "Experience", a fost lansat în 1992, fiind urmat de "Music for the Jilted Generation" (1994), "The Fat of the Land" (1997), "Always Outnumbered, Never Outgunned" (2004), "Invaders Must Die" (2009) şi "The Day Is My Enemy" (2015).

Printre piesele care au adus faimă grupului se numără "Voodoo People", "No good", "Firestarter", "Breathe" şi "Smack My Bitch Up".

Nominalizată la două premii Grammy şi cu vânzări de peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, trupa The Prodigy a primit numeroase distincţii, precum două Brit Awards, trei MTV Video Music Awards și cinci MTV Europe Music Awards.