VIDEO Mihai Şora a schimbat tabăra: Filosoful și soția sa au semnat pentru susţinerea candidaturii lui Theodor Paleologu

Candidatul PMP la preşedinţie, Theodor Paleologu, afirmă că filosoful Mihai Şora şi soţia acestuia au semnat pentru susţinerea candidaturii sale la Preşedinţie, exprimându-şi speranţa că aceştia vorşi vota pentru el la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie.

”Sunt mândru de autografele prin care domnul şi doamna Şora îmi permit să candidez la preşedinţia României”, scrie Paleologu pe Facebook.

El relatează că îl cunoaşte pe Mihai Şora ”din fragedă pruncie”, într-o vreme îl vedea chiar în fiecare zi la Casa Scriitorilor şi ”avea gentileţea” de a juca şah cu el.

”Îndrăznesc să sper că Mihai şi Luiza Şora vor şi vota pentru mine. I don't take it for granted: îmi doresc să fiu demn de încrederea unui om pe care-l respect nespus”, spune prezidenţiabilul PMP.

Candidaţii la alegerile prezidenţiale au nevoie de semnăturile a cel puţin 200.000 de susţinători pentru a-şi putea depune candidatura.