Theresa May le cere parlamentarilor britanici să arate Bruxellesului ce vor de fapt

Premierul Theresa May le-a cerut marţi parlamentarilor britanici să trimită un mesaj Bruxellesului că vor susţine acordul ei de Brexit dacă planul privind evitarea unei frontiere dure pe insula Irlanda va fi înlocuit, relatează Reuters preluată de Agerpres.

"Astăzi avem şansa de a arăta Uniunii Europene de ce va fi nevoie pentru a trece acordul prin Camera Comunelor, de ce va fi nevoie pentru a trece peste confuzia, divizarea şi nesiguranţa care planează acum deasupra noastră", a spus Theresa May înaintea a cinci ore de dezbateri asupra paşilor de urmat în procesul Brexitului."A venit vremea ca vorbele să fie însoţite de fapte. Dacă vreţi să-i spuneţi Bruxellesului ce va accepta această cameră, trebuie să votaţi pentru acest lucru. Dacă vreţi să ieşim fără un acord, trebuie să votaţi pentru asta. Dacă vreţi Brexit, trebuie să votaţi pentru Brexit", le-a spus ea parlamentarilor."Şansele de succes devin mult mai mici dacă această cameră îmi leagă o mână la spate. Deci fac apel la această cameră să-mi dea mandatul de care am nevoie pentru a livra un acord pe care camera să-l poată susţine. Faceţi acest lucru şi pot lucra la redeschiderea acordului de ieşire", a adăugat ea.Premierul britanic le-a mai spus parlamentarilor că vrea să renegocieze acordul de Brexit şi să introducă schimbări "semnificative", deşi probabil acestea se vor confrunta cu o rezistenţă puternică din partea UE."Nu vorbesc despre un nou schimb de scrisori, ci despre o schimbare semnificativă şi obligatorie din punct de vedere legal la acordul de retragere", a spus May în Camera Comunelor."Negocierea unei astfel de schimbări nu va fi uşoară. Va implica redeschiderea acordului de ieşire, o decizie pentru care ştiu că există un apetit limitat în rândul partenerilor noştri europeni", a mai spus ea.Theresa May vrea ca parlamentarii să voteze propunerea de amendament depusă de deputatul conservator Graham Brady, care va cere ca aşa-numitul "backstop" nord-irlandez să fie înlăturat din acord şi înlocuit cu formula "aranjamente alternative" în cadrul unei serii de voturi care urmează să înceapă la ora 19.00 GMT.De asemenea, va fi supus la vot amendamentul deputatei laburiste Yvette Cooper, care încearcă să transfere controlul asupra Brexitului de la Guvernul lui May la parlament. Dacă acesta va fi votat, el ar putea avea un efect important, furnizându-le parlamentarilor care vor să blocheze, să întârzie sau să renegocieze Brexitul o posibilă cale legală.O altă facţiune, din care fac parte atât conservatori pro-UE cât şi parlamentari pro-Brexit, încearcă să vină cu un nou plan pentru Brexit, respectiv să negocieze cu Bruxellesul alte două noi opţiuni. Planul prevede ca mecanismul de "backstop" să fie renegociat sau, dacă nu se va reuşi acest lucru, atunci să se aplice regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului de la sfârşitul lui 2021.